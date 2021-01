Confira cinco jogadores que deixaram o Corinthians no último dia de 2020

O ano de 2020 acabou e com eles alguns contratos de jogadores do Corinthians se encerraram. Cinco deles são os principais destaques dessa “barca” que deixou o clube no último dia 31 de dezembro. Alguns deles nem mais treinavam com o elenco principal, outros estavam emprestados e ficam livres.

Talvez o caso mais emblemático seja o do Mauro Boselli, que fazia parte do elenco, treinava com o grupo, mas não vinha sendo relacionado para as partidas, pois já se sabia que ele não teria seu vínculo renovado. No dia 24 de dezembro, antes mesmo do encerramento do contrato, a diretoria liberou o jogador, que agora procura um novo destino para a temporada 2021. Desde 2019 no Timão, ele fez 67 jogos oficiais e marcou 16 gols no período.

Outro caso de destaque é o de Sidcley, que chegou no início do ano passado por empréstimo junto ao Dínamo de Kiev. Contratado com status de titular, o lateral teve problemas para se adaptar fisicamente ao futebol brasileiro e não conseguiu se firmar. Acabou sendo afastado pela comissão técnica de Vagner Mancini, treinava em horários alternativos e voltará para a Ucrânia neste mês. Fez apenas 19 partidas pelo Timão em 2020 e não marcou gols.

Quem também vinha treinando em horários alternativos era Renê Júnior, que estava no clube de 2018. Sem conseguir uma sequência por conta de consecutivas lesões, ele acabou atuando pouco pelo Corinthians e fez apenas nove jogos oficiais no período. Em 2020 chegou a ser emprestado ao Coritiba, mas foi devolvido. Atualmente com 31 anos, ele está livre no mercado.

Há caso também de quem nunca atuou pelo clube, mas estava sob contrato, como Luidy. O meia chegou ao Timão no início de 2017, porém jamais conseguiu espaço, sendo emprestado diversas vezes no período para outros times. No dia 31 de dezembro ficou sem vínculo com o Alvinegro, mas assinou contrato definitivo com o CRB, onde já estava atuando por empréstimo.

Marciel, cria da base corintiana, é outro que teve seu vínculo encerrado no fim do ano passado. Com 21 jogos e um gol pelo profissional do Corinthians, fez parte do elenco campeão paulista em 2017, e brasileiro em 2015 e 2017. Foi emprestado para outros clubes como Cruzeiro e Ponte Preta. Em 2020 foi ao Juventude por empréstimo para jogar a Série B, ficou livre e continuará por lá.

Há ainda outros casos de término de contrato no elenco sub-23, além do centroavante Carlinhos, artilheiro da Copinha, em 2017. Mas os exemplos acima citados são as saídas mais relevantes dessa virada de ano. O elenco principal do Corinthians está em período de folga e volta a treinar na próxima segunda-feira, no CT Joaquim Grava, de olho na sequência do Brasileirão.