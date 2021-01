Confira tudo o que rolou na Prova do Anjo ChemiColor, que teve Rodolffo como vencedor | PROVA DO ANJO CHEMICOLOR

Na primeira etapa da prova, Fiuk e Camilla de Lucas se enfrentam no primeiro duelo da Prova do Anjo ChemiColor. A influenciadora vence, passa para a próxima etapa e elimina o cantor da disputa. “Camilla está na semifinal”, anuncia Tiago Leifert.

A última disputa da primeira etapa é entre Lumena e Gilberto. “Quem vencer essa rodada enfrenta a Kerline”, conta o apresentador. Lumena pega uma lata do gabarito, Leifert interrompe a prova e anuncia que a sister está eliminada. Com isso, Gilberto vence o duelo.

Na segunda fase da Prova do Anjo ChemiColor, Camilla de Lucas e Rodolffo disputam uma vaga na final. O sertanejo é o mais rápido mais uma vez e aperta o botão primeiro. “Camilla também acertou a sequência, só não deu tempo de apertar o botão”, comenta Tiago, ao anunciar a vitória do cantor. Kerline e Gilberto disputam a última vaga da final. Ao completar o painel, o brother caminha devagar, confere o gabarito antes de bater o botão e vence o duelo.

A final da Prova do Anjo é disputada entre Rodolffo e Gilberto. “De toda forma, quem ganhar mereceu muito”, afirma Gilberto. “Final da Prova do Anjo, quem quer ver a família aí?”, brinca Tiago ao anunciar a final da disputa.

Rodolffo aperta o botão antes de Gilberto e, cansado, se joga no chão. “Vitória de Rodolffo. Rodolffo é o Anjo”, decreta Tiago, anunciando o primeiro Anjo do BBB21. Logo após a consagração da vitória, o Brother usa uma das tintas Chemicolor para customizar a área de prova. ‘’Obrigado Deus’’, agradece o cantor.

