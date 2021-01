Confirmado! Novo valor da aposentadoria com reajuste começa a ser pago dia 25

Está confirmado! Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que incluem os aposentados e pensionistas, começarão a receber o benefício atualizado, já com o reajuste, a partir do dia 25 de janeiro.

Para os segurados que recebem um salário mínimo (valor atualizado para janeiro de R$1.100), o aumento será de 5,26% com relação a remuneração de 2020. O valor antigo era de R$1.045.

Já os segurados que ganham mais que um salário mínimo por mês, o reajuste chegou a 5,45% a partir deste ano. Desta forma, com o aumento, o valor do teto salarial pago pelo INSS subiu de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.

Os segurados devem ficar atento ao calendário, uma vez que o pagamento do primeiro benefício já está próximo de acontecer. De acordo com o cronograma de pagamentos, os novos valores começarão ser liberados entre os dias 25 de janeiro a 5 de fevereiro, no caso do trabalhador que recebe até um salário mínimo.

Quem recebe mais que um salário mínimo atual, o calendário é diferente. Os pagamentos para esse grupo começarão a partir de 1º de fevereiro.

Para saber em qual dia o beneficiário poderá efetivar o saque, será necessário que o segurado identifique o número final do cartão de benefício (não se considera o último digito verificador, ou seja número depois do traço).

Veja o exemplo:

beneficiário que tem número do benefício é 132.645.871 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 1.

Calendário de pagamentos

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Reajuste será proporcional

Os segurados do INSS que começaram a receber o benefício em 2020 terão um reajuste proporcional, seguindo a data de início da aposentadoria. Desta forma, o reajuste de 5,45% será pago para quem começou a receber o benefício em janeiro de 2020.

Caso o mesmo tenha começado a receber o benefício em fevereiro de 2020, a correção aplicada será de 5,25%. Veja a tabela completa a seguir.

Até janeiro de 2020: 5,45%

Em fevereiro de 2020: 5,25%

Em março de 2020: 5,07%

Em abril de 2020: 4,88%

Em maio de 2020: 5,12%

Em junho de 2020: 5,39%

Em julho de 2020: 5,07%

Em agosto de 2020: 4,61%

Em setembro de 2020: 4,23%

Em outubro de 2020: 3,34%

Em novembro de 2020: 2,42%

Em dezembro de 2020: 1,46%