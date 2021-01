Confusão no calendário: Santos e Palmeiras sofrem para conciliar jogos no começo de 2021

O calendário do futebol brasileiro é alvo de críticas dos jogadores, treinadores e imprensa há muito tempo. No entanto, com a pandemia de coronavírus, uma verdadeira confusão foi instaurada nos calendários do futebol pelo mundo.

Aqui no Brasil, as rodadas finais do Campeonato Brasileiro podem atrapalhar os semifinalistas da Libertadores, Santos e o Palmeiras.

Enquanto o Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 0, o Santos ficou no 0 a 0 com o Boca Juniors, ambos na Argentina. Agora, as partidas de volta acontecem no Allianz Parque, na próxima terça-feira (12), e na Vila Belmiro, na quarta (13).

Quem conseguir a classificação para a final do torneio irá jogar no Maracanã, dia 30/1, pela taça. Porém, há uma divergência de datas, já que o Palmeiras terá que enfrentar o Botafogo, e o Santos terá o clássico contra o Corinthians, no dia seguinte, domingo (31), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação pode ficar ainda mais complicada se algum dos brasileiros for campeão continental. Isso acontece porque as datas do Mundial de Clubes foram definidas para fevereiro. A equipe que vence a Libertadores entra na fase semifinal do torneio, marcada para o dia 7 de fevereiro, mesma data de São Paulo x Palmeiras e Grêmio x Santos, pelo Brasileirão.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Também classificado para a final da Copa do Brasil, o Palmeiras encara o Grêmio nos dias 03/2 e 10/2. No entanto, caso o time seja campeão da Libertadores e avance para a final do Mundial, haverá uma incongruência de datas, já que a Fifa marcou a decisão do torneio para 11/2, no Catar.