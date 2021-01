Conheça 10 animes que foram inspirados na literatura clássica

A literatura clássica tem uma vasta gama de histórias encantadoras que já foram adaptadas diversas vezes ao cinema e às séries de TV. Mas você sabia que diversos livros bastante conhecidos entre diversas gerações também foram a inspiração de alguns animes imperdíveis?

Nesta lista, conheceremos um pouco mais sobre esses animes e também sobre os livros que serviram de base para a criação de suas tramas. Confira a seguir.

1. Gankutsuou e O Conde De Monte Cristo, de Alexandre Dumas

Publicado em 1844, em formato de folhetim, O Conde De Monte Cristo é uma narrativa repleta de nuances, personagens dúbios e uma trajetória de vingança eletrizante. Em Gankutsuou, temos uma história que se inspira diretamente nesse clássico da literatura, mas transportando a história para o espaço sideral no ano 5053.

Por mais que os personagens sejam completamente reformulados, é interessante notar como a essência da obra é mantida em vários aspectos.

2. Psycho-Pass e várias obras de Philip K. Dick

Philip K. Dick é considerado como um dos maiores escritores de literatura de ficção científica. Em suas obras, é possível encontrar diversas personas que influenciaram artistas, outros escritores, peças de teatro e, claro, séries e filmes. Psycho-Pass consegue trazer diversas referências canônicas para as telas, além de homenagens a esse grande escritor.

Uma curiosidade sobre esse anime é que o vilão sugere a outro personagem a leitura do clássico Androides Voadores Sonham com Ovelhas Elétricas?, do autor. Esse livro deu origem ao filme Blade Runner, de 1982.

3. Akagami no Shirayukihime e Branca de Neve, dos irmãos Grimm

Todo mundo conhece a clássica história da Branca de Neve e os Sete Anões, certo? A série se inspirou diretamente no conto de fadas para compor sua narrativa, que traz uma protagonista de cabelos vermelhos. No entanto, há muitas novidades conduzidas pelos personagens ao longo da trama, amarrando tudo de um jeito mágico e particular.

4. Banana Fish e Um Dia Ideal para os Peixes-Banana, de J.D. Salinger

As obras de J.D. Salinger chamam a atenção particularmente por seu estilo de narrativa, eternizado, inclusive, em O Apanhador no Campo de Centeio. No entanto, seu conto “Um Dia Ideal para os Peixes-Banana” inspirou a criação de Banana Fish, escrita por Akimi Yoshida. O anime apresenta dois protagonistas em lados opostos e que um dia se conhecem, unindo-se.

5. Magi e As Mil e uma Noites

Um dos livros mais antigos do mundo é o que envolve as famigeradas histórias de As Mil e uma Noites. Dessa forma, o anime de fantasia Magi se inspirou diretamente em alguns dos personagens clássicos para criar sua narrativa envolvente e repleta de conflitos intensos. Temos os famosos Ali Baba, Sinbad e Aladdin na história em cenários deslumbrantes e repletos de cores vivas.

6. Aku No Hana e As Flores Do Mal, de Charles Baudelaire

Charles Baudelaire fez história com seus livros modernistas repletos de inovações técnicas e sua obra de poemas eróticos As Flores Do Mal inspirou a criação de Aku No Hana, um anime bastante diferente do convencional. A trama apresenta um protagonista apaixonado pelos poemas do autor e que também é obcecado por uma colega de classe.

7. Fate/Stay Night e as histórias sobre o Rei Artur, de Sir Thomas Malory

A franquia Fate é composta de histórias inspiradas nas clássicas lendas arturianas, algumas delas escritas por Sir Thomas Malory, nas quais os personagens travam uma verdadeira guerra em busca do Santo Graal. Em Fate/Stay Night conhecemos sete magos que estão em busca do artefato lendário para conseguir realizar qualquer desejo que quiserem.

8. Yuukoku no Moriarty e Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle

Um dos detetives mais famosos da literatura, Sherlock Holmes, também serviu de inspiração para muitos filmes e séries. O anime Yuukoku no Moriarty, também conhecido por Moriarty, The Patriot, tem James Moriarty como protagonista, o qual tem muitas habilidades como Holmes. Um dos temas recorrentes está relacionado à justiça social, algo bastante notável.

9. Bungou Stray Dogs e muitos livros clássicos

São muitas as influências literárias encontradas em Bungou Stray Dogs. Uma lista totalmente separada foi escrita sobre as influências literárias. Cada um dos personagens principais foi inspirado diretamente na personalidade conhecida de diversos autores reais, principalmente escritores japoneses clássicos.

De alguma forma, o anime faz uma espécie de biografia para cada um deles. Uma verdadeira homenagem ao mundo dos livros.

10. Hellsing e Castlevania com Drácula, de Bram Stoker

Para fechar a lista, não poderemos deixar de citar dois animes que trazem o vampiro clássico da Transilvânia para as telas animadas. Em Hellsing, conhecemos Alucard, o nome Drácula escrito ao contrário, em diversas histórias macabras e repletas de muito sangue. O mesmo acontece em Castlevania, que também se inspirou na obra de Bram Stoker para compor sua narrativa sangrenta.