Conheça o garoto da base que pode estrear no Santos diante do Fortaleza

Cuca pode promover a estreia de mais um jovem jogador na partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Wellington Tim, de apenas 19 anos, viajou com o grupo e pode ganhar sua primeira oportunidade como profissional do Peixe.

Wellington tem 1,94m e se destacou na Copa São Paulo de Juniores de 2020 pelo Criciúma. Ele, inclusive, já tem participação pela equipe profissional do clube catarinense, tendo jogado duas partidas do Campeonato Catarinense e uma da Copa do Brasil.

No Santos desde setembro, o defensor só foi regularizado no começo de outubro, por conta do bloqueio na Fifa. Com a camisa alvinegra já são sete jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na competição, atuou em algumas partidas como lateral-esquerdo pela carência de jogadores no setor.

A chance de Wellington Tim surge pela ideia de Cuca de poupar seus principais jogadores pensando na final da Copa Libertadores da América. Lucas Veríssimo e Luan Peres sequer viajaram para o Nordeste e a zaga titular deve ser formada por Luiz Felipe e Alex.

Santos e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os cearenses estão com 32, na 16ª posição.