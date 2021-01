Conheça o ‘nanico’ da 8° divisão com estádio para 389 pessoas e que precisou da ajuda de Liverpool e Everton para desafiar o Tottenham

Neste domingo (10), o Marine FC irá viver o grande momento da sua centenária história ao receber o Tottenham em seu estádio pela 3° fase da Copa da Inglaterra. Atualmente, na 8° divisão inglesa, o time manda seus jogos na Marine Travel Arena, com capacidade para receber 389 pessoas sentadas e um total de 3.185.

Ao todo, ao longo de sua jornada, o time nunca conseguiu um título profissional. Essa é, inclusive, a segunda vez na história que a equipe consegue alcançar este estágio da Copa da Inglaterra.

E o fato de enfrentar o Tottenham foi motivo de comemoração. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube e alguns torcedores celebraram o fato por um motivo: enfrentar José Mourinho. Ao longo do dia, o perfil fez publicações e compartilhou reações de torcedores sobre o adversário.

Mas, nas últimas semanas, o time sofreu com alguns problemas de estrutura. Por conta das medidas de proteção impostas pelo governo britânico para contenção do avanço da covid-19, o time ficou sem local para treinar.

Por se localizar próximo da região dos dois clubes, o pequeno clube recebeu a ajuda de Everton e Liverpool para conseguir manter seus treinamentos antes da grande partida contra os Spurs.

“Tivemos alguns problemas, certamente desde o novo bloqueio, em termos de locais de treinamento”, disse o técnico do Marine, Neil Young. “Nosso campo, onde devíamos treinar na quinta-feira, teve que ser coberto no início da semana por causa da geada, mas os centros de lazer que normalmente usaríamos foram fechados por causa do bloqueio”.

“Por isso, estamos muito gratos ao Everton, que interveio na quinta-feira e nos permitiu usar seu campo de treinamento Finch Farm no último minuto, e ao Liverpool, que também nos permitiu usar seu campo de treinamento no sábado”, completou.