Conheça o navegador gamer Opera GX

Lançado em 2019, o Opera GX é um navegador voltado ao público entusiasta, sendo definido por sua desenvolvedora como um navegador gamer. O browser da conhecida Opera traz nativamente diversos recursos que em outros navegadores precisam ser adicionados por meio de add-ons e extensões, prometendo assim oferecer uma experiência completa para seus usuários.

O Opera é mais um navegador que utiliza como base o Chromium, que também é a “API” por traz de navegadores como o Google Chrome e novo Microsoft Edge. Isso garante ao navegador uma grande compatibilidade com diversos recursos e funcionalidades de seus concorrentes, favorecendo assim a migração de usuários.

Recurso permite limitar banda do navegador.Fonte: Divulgação/Opera

Recursos do Opera GX

Uma das principais características do Opera GX é oferecer um controle maior sobre os recursos que o navegador utiliza do hardware do usuário. O browser da Opera permite que você acompanhe em tempo real o consumo de CPU e RAM de cada aba aberta, permitindo ainda que você defina limites de uso da memória de seu PC.

Ainda sobre os recursos que dão mais controle ao usuário, o navegador Opera GX torna possivel definir um limite de upload ou download, controlando assim a largura de banda que o navegador pode utilizar. O que por sua vez, faz com que seu sistema dedique sua conexão a outras aplicações como jogos, que demandam de um tempo de resposta menor.

Para quem curte além de jogar, acompanhar seus streamers da Twitch, o Opera GX oferece integração com a plataforma de streaming da Amazon, permitindo que você navegue diretamente da barra lateral do browser por seus canais favoritos. O recurso ainda é capaz de notificar o usuário toda a vez que um dos streamers seguidos iniciar uma transmissão.

Além da integração com a Twitch, o Opera GX oferece recursos das redes sociais Twitter e Instagram, contando ainda com suporte nativo a mensageiros como Messenger, WhatsApp, Telegram e outros.

Jogos e mais jogos

Por meio do GX Corner, os usuários do Opera GX podem obter ofertas e jogos gratuitos, além de receberem notícias sobre lançamentos e sobre as principais novidades do mundo dos games.

Para criar uma atmosfera ainda mais gamer para seus utilizadores, o Opera GX conta ainda com a funcionalidade GX Sound, que proporciona efeitos sonoros desenvolvidos por profissionais que aturam em títulos premiados da indústria.

Personalização

Como é de se esperar de um navegador baseado no Chromium, o Opera GX também oferece vários recursos de personalização, permitindo que os usuários do navegador escolham entre uma grande variedade de temas e permitindo que sejam definidas cores especificas para ilustrar o visual do navegador.

Os recursos de personalização permitem ainda que você defina um plano de fundo para suas guias, assim como utilize o modo escuro para quem prefere um layout mais discreto para o navegador ou mesmo para quem se sente mais confortável com menos luminosidade.

Segurança e comodidade

Para quem busca uma navegação mais segura, o Opera GX oferece VPN integrada. O recurso de VPN permite que você navegue pela internet praticamente de forma anônima, inibindo assim que serviços de rastreamento saibam qual o IP de sua máquina.

Já para quem utiliza bloqueadores de anúncios, o Opera GX também traz o recurso que bloqueia os Ads de forma nativa, o que pode tornar sua navegação mais limpa, deixando sua tela livre da poluição visual proporcionada por alguns sites. E se você atualmente utiliza o Google Chrome, é interessante saber que sim, o Opera GX é compatível com as extensões do navegador da Google.