Conheça oito escritores essenciais da Literatura Contemporânea

Se você é brasileiro e quer ser escritor, precisa conhecer quem são os escritores do momento. Mas se você é brasileiro e não quer ser escritor, saiba que é fundamental conhecer os nomes da Literatura Contemporânea.

Embora a maioria dos vestibulares adotem questões com referência aos livros clássicos da Literatura Brasileira, algumas provas, dos últimos dez anos, já começaram a trazer assuntos da Era Contemporânea.

É importante dizer que a lista de escritores deste artigo, são apenas sugestões de nomes para que você, estudante, comece a conhecer mais sobre assuntos da atualidade.

ELVIRA VIGNA

Autora de “O que deu para fazer em matéria de história de amor”, Elvira, entre as várias qualidades de escrita dela é que ela faz uma tremenda bagunça com o enredo. É uma linguagem mais pesada. Normalmente a narração acontece em primeira pessoa e a personagem vai complicando a história. Quanto mais ela conta, mais se vê que existem versões novas da mesma história. Por isso, no decorrer do livro parece que o leitor vai se perdendo. Portanto Elvira é uma escritora de linguagem, no entanto, o livro é recomendável.

Além disso, é bacana prestar atenção no quanto ela “virgula” o texto. No texto da Elvira até as vírgulas falam e por conta disso é uma ótima opção para quem quer fazer um aprendizado.

RUBEM FONSECA

Todo mundo fala dos contos do romancista Rubem Fonseca que se tornaram populares. E o escritor também já publicou alguns romances. Entre eles, “Bufo e Spallanzini” é um livro de memórias de um escritor chamado Gustavo Flávio. O livro tem uma das qualidades de Rubem Fonseca que é utilizar o gênero policial, numa linguagem clássica de detetive investigando uma causa e transvestir o enredo em outros estilos de história. Então, Fonseca no livro se torna um escritor “sem vergonha” que é o narrador Gustavo Flávio, pseudônimo e referência augusta de Flaubert. Gustavo tem uma vida dupla com várias coisas girando em torno dele, suspeito de um crime. É uma história muito legal, usando um personagem brasileiro.

LUISA GEISLER

Uma escritora jovem que já tem vários livros publicados é a Luisa Geisler. O seu destaque é o romance “Luzes de emergência se acenderão automaticamente”, nele houve uma produção literária com a qualidade e capacidade da autora em colocar um diálogo de pessoas da geração da atual. O leitor jovem durante a história percebe que poderia fazer parte do enredo, como se estivesse vivendo algo semelhante. Na obra de Luisa é natural que o leitor se identifique com a trama.

MILTON HATOUM

O escritor brasileiro Milton Hatoum nasceu em Manaus e tem a obra “Dois irmãos” como uma das produções mais conhecidas. No entanto ele possui vários prêmios de destaque nacional. Ele é um tipo de escritor que demora anos para entregar um livro, pois entrega praticamente todo sentimento que existe em seu coração nas palavras. A leitura do livro flui ao mesmo tempo em que o leitor sendo a densidade e intensidade da obra. Outra coisa que Hatoum fez muito bem é usar Manaus, descrevendo-a como cenário literário, e isso é uma prática bastante incomum entre os escritores nacionais. Milton Hatoum é indicado para quem quer aprender escrever livros.

ERIC NOVELLO

O autor tem alguns livros publicados e uma das obras de destaque é “Exorcismos, amores e uma dose de blues”. Eric é escritor e roteirista brasileiro. É um escritor que escreve fantasia urbana. O gênero de fantasia é na verdade uma especulação da realidade. No caso dos livros do Eric se pode ter um pensamento de que se a história se tornasse real, elas poderiam existir no Brasil. Por exemplo, no livro “Exorcismos, amores e uma dose de blues”, o autor criou uma cidade que se chama Libertá, que na verdade é muito parecida com a cidade de São Paulo. A criação da cidade Libertá na obra, ele trouxe uma liberdade maior de poder descrever coisas, momentos e lugares que não existem em Sampa.

ANA PAULA MAIA

Escritora e roteirista brasileira, Ana Paula Maia já foi indicada ao Prêmio Jabuti de Romance Literário. Sua obra “Carvão animal” é uma literatura intensa que molda uma localidade universal. Ana Paula é uma escritora de um estilo único no cenário literário. Em suas histórias Maia contempla personagens que não são muito contemplados pela literatura. Por exemplo, em “Carvão animal” há dois protagonistas, um é bombeiro e outro um cremador. Portanto, são personagens inusitados na literatura em geral e também na literatura brasileira. Além desse aspecto diferenciado, a escrita de Ana Paula é bastante seca por utilizar poucos adjetivos, tornando-se uma vaga lembrança de Graciliano Ramos.

LUIZ RUFFATO

O escritor mineiro Luiz Ruffato publicou diversos livros entre eles, “Eles eram muitos cavalos”. O título da obra na verdade é um verso de Cecília Meireles, e é um livro fantástico. Ruffato chama o livro de romance, mas tem várias histórias que poderiam ser contos e que parece não se interligarem. Então, na verdade é um romance que dá voz a uma cidade. Luiz Ruffato é um escritor que tem um ouvido muito bom. Ele consegue captar diálogos urbanos e transformar isso em literatura, essa é uma habilidade difícil de aplicar. Quem já tentou escrever diálogos, sabe que é difícil.

EDUARDO SPOHR

Blogueiro, professor, jornalista e escritor Eduardo Spohr é destaque na Literatura Contemporânea. É autor de “A Batalha do Apocalipse” e das trilogias Filhos do Éden e Santo Guerreiro. Spohr despontou na lista de escritores brasileiros de fantasia. Até então havia um ou outro escritor que não era vendido. No entanto, Eduardo conseguiu se tornar um escritor bastante procurado de fantasia. Ele conta histórias que são globais e muito baseadas em mito, mas várias passagens do livro acontecem em cenários brasileiros. No livro mais famoso dele, “A Batalha do Apocalipse”, o protagonista começa a história em cima do braço do Cristo Redentor. O melhor livro de Eduardo é “Anjos da Morte”, no qual o autor usa uma escrita que remete ao jornalismo literário, sendo mais fluída e mostrando contextos da época. Além disso, a questão do enredo e história de pesquisa fica equilibrada.