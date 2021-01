Conheça os 21 filmes mais aguardados de 2021

Com o adiamento de muitas estreias devido à pandemia, o ano de 2021 está repleto de lançamentos imperdíveis.

Mas como a reabertura dos cinemas depende de muitos fatores, vale lembrar que ainda há muitas questões em jogo quando se trata dos lançamentos.

A lista completa é longa, mas confira os 21 filmes mais aguardados com estreia programada para 2021:

Fevereiro

1. Cinderela

Fonte: Reprodução / Columbia Pictures

O clássico conto de fadas ganha vida novamente com esse musical estrelado pela cantora Camila Cabello como Cinderela.

Estreia: 5 de fevereiro (EUA).

Março

2. King´s Man: A Origem

Fonte: Reprodução / 20th Century Studios

O terceiro filme da franquia é um prequel contando a história da operação secreta de espionagem no começo do século XX.

Estreia: março (Brasil).

3. Um Príncipe em Nova York 2

Fonte: Reprodução / Paramount Pictures

A continuação do icônico filme com Eddie Murphy vai estrear no Amazon Prime. Na continuação, Akeem (Murphy) e Semmi (Arsenio Hall) voltam aos Estados Unidos depois que o herdeiro do trono descobre que tem um filho que vive no Queens.

Estreia: 5 de março (Brasil).

4. Raya e o Último Dragão

Fonte: Reprodução / Disney

Com influência do sudeste asiático, esta animação da Disney se passa no reino de Lumandra, onde a guerreira Raya precisa encontrar o último dragão. O longa vai estrear simultaneamente no cinema e no Disney Plus.

Estreia: 5 de março.

Abril

5. 007: Sem Tempo para Morrer

Fonte: Reprodução / MGM

James Bond (Daniel Graig) não está mais ativo no serviço, mas precisa voltar ao trabalho quando um vilão misterioso (Rami Malek) aparece com uma tecnologia ameaçadora.

Estreia: 2 de abril (Brasil).

6. Um Lugar Silencioso 2

Fonte: Reprodução / Platinum Dunes

A continuação vai acompanhar a família Abbott descobrindo ameaças que vão além das criaturas movidas pelo som.

Estreia: 22 de abril (Brasil).

Maio

7. Viúva-Negra

Fonte: Reprodução / Marvel Studios

O esperado filme solo da heroína Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) se passa entre a Guerra Civil e a Guerra do Infinito.

Estreia: 7 de maio (EUA).

8. Godzilla vs. Kong

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

O enredo vai acompanhar uma missão arriscada da organização Monarch em um “território desconhecido”.

Estreia: 21 de maio (Brasil).

9. Velozes e Furiosos 9

Fonte: Reprodução / Universal Pictures

O filme vai mostrar o conflito entre Dom (Vin Diesel) e seu irmão Jakob (John Cena), incentivado pela vilã Cipher (Charlize Theron).

Estreia: 28 de maio (EUA).

Junho

10. Os Caça-Fantasmas: Mais Além

Fonte: Reprodução / Sony Pictures

Esta sequência da franquia tradicional vai trazer o elenco original. A história acompanha uma mãe e seus dois filhos que se mudam para uma cidade e começam a enxergar a conexão entre os Caça-Fantasmas e o legado deixado pelo avô.

Estreia: junho (Brasil).

11. Luca

Fonte: Reprodução / Pixar

A nova animação da Pixar vai se passar na Riviera italiana, onde o garotinho Lucas conhece um amigo que esconde o segredo de que é um monstro marinho.

Estreia: 24 de junho.

Julho

12. Top Gun: Maverick

Fonte: Reprodução / Paramount Pictures

A sequência vai trazer Pete Mitchell (Tom Cruise) como supervisor de uma nova turma de pilotos.

Estreia: 8 de julho (Brasil).

13. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Fonte: Reprodução / Marvel Studios

Primeiro filme do MCU com um herói asiático, o longa acompanha Shang Chi (Simu Lui), que é atraído para uma misteriosa organização e se vê obrigado a enfrentar o passado.

Estreia: 9 de julho (Brasil)

14. Uncharted

Fonte: Reprodução / Sony Pictures

A aguardada adaptação da série popular de games é uma prequel da história original. O filme vai ter Tom Holland no papel de um Drake mais novo.

Estreia: 16 de julho (EUA).

Agosto

15. Esquadrão Suicida

Fonte: Reprodução / DC Films

Com direção de James Gunn, esta versão vai contar com a maior parte do elenco original de volta, com a adição de Idris Elba.

Estreia: 5 de agosto (Brasil).

Setembro

16. Morte no Nilo

Fonte: Reprodução / 20th Century Fox

Morte no Nilo mantém a continuidade das aventuras do detetive Poirot (Kenneth Branagh). Desta vez, a investigação é sobre o assassinato de uma herdeira em uma embarcação no rio Nilo.

Estreia: 17 de setembro de 2021 (EUA).

Outubro

17. Duna

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

O filme vai acompanhar a história de Paul Atreides (Timotheé Chalamet), filho de uma nobre família que protege o bem mais valioso e disputado da galáxia.

Estreia: 1° de outubro (EUA). Até agora, a estreia será simultânea no cinema e no HBO Max.

Novembro

18. Os Eternos

Fonte: Reprodução / Marvel Studios

O segundo filme da fase 4 da Marvel vai acompanhar os Eternos, imortais poderosos que ajudaram a moldar a humanidade ao longo da História.

Estreia: 5 de novembro (EUA).

19. Missão: Impossível 7

Fonte: Reprodução / Skydance

Tom Cruise está de volta na sua bem-sucedida franquia de ação. Ainda não há detalhes do enredo.

Estreia: 18 de novembro (Brasil).

Dezembro

20. Novo filme de Homem-Aranha

Fonte: Reprodução / Marvel Studios

Ainda sem nome definido, a sequência vai trazer Tom Holland no papel de Peter Parker, com rumores de que Tobey Maguire e Andrew Garfield podem aparecer para uma participação.

Estreia: 17 de dezembro (EUA).

21. Matrix 4

Fonte: Reprodução / Warner Bros.

Ainda não há muitas informações sobre o enredo, mas é certo que Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss) estarão de volta no filme. A estreia será simultânea nos cinemas e no HBO Max.

Estreia: dezembro (Brasil).