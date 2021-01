Conheça os participantes confirmados pela Globo no elenco · .

Nesta terça-feira (19), a Globo divulga ao longo de sua programação a lista oficial de participantes do BBB21. O elenco do reality show, que faz primeira apresentação em 25 de janeiro, é dividido em dois grupos: Camarote (famosos convidados, com influenciadores e artistas); e Pipoca (anônimos que se inscreveram e participaram das seletivas). Karol Conká, Carla Diaz, Camilla de Lucas e Pocah foram as primeiras celebridades anunciadas.

Na sequência, a Globo confirmou o comediante Nego Di, o ator Lucas Penteado, o sertanejo Rodolffo, ex de Rafa Kalimann, a youtuber Viih Tube, e o cantor Projota no Camarote.

Arthur Picoli, Caio Afiune, João Luiz Pedrosa, Arcrebiano Araújo (conhecido como Bil), Juliette Freire, Kerline Cardoso, Lumena Aleluia, Gilberto Nogueira e Thaís Braz entraram no time de anônimos.

Os anúncios começaram nos intervalos comerciais de Laços de Família, às 16h45, e foram até A Força do Querer. Assim como em 2020, os nomes foram revelados de dois em dois.

O diretor J.B. Oliveira, o Boninho, avisou que “o jogo começa antes do play”. Veja abaixo a lista de confirmados, com os vídeos exibidos:

Arthur Picoli

Pipoca. Arthur tem 26 anos e é de Conduru, no Espírito Santo. Sempre foi considerado “playboy” pela aparência e pela expressão de bravo. Aos 14 anos foi para Goiânia para iniciar a vida profissional no futebol. Como jogador, passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas algumas lesões impediram sua continuidade no esporte.

Foi quando decidiu mudar os planos e cursar Educação Física. Deu aulas em escola e, há dois anos, conseguiu realizar o sonho de morar no Rio de Janeiro, onde exerce a profissão atual, de instrutor de crossfit. Sobre o que pode desestabilizar seu jogo, ele é objetivo: mulher e fome. “Fiquei com fome, fiquei maluco”, destacou.

Instagram: arthurpicoli – 51 mil seguidores ao ser anunciado

Karol Conká

Camarote. Cantora e apresentadora, Karol Conká, de 35 anos, é natural de Curitiba, Paraná, e atualmente mora em São Paulo. Em suas composições, evidencia o empoderamento das mulheres e o racismo. Dentro do jogo, ela prometeu não se envolver com ninguém.

Afeiçoada ao trabalho, diz gerenciar ela mesma a própria carreira: cuida da imagem, do audiovisual e dos negócios. Nas horas vagas, gosta de assistir a séries com o filho, Jorge, jogar videogame e brincar de karaokê. Por se considerar uma pessoa bastante organizada, afirma que vai precisar aprender a lidar com a bagunça na casa do BBB. Além da fofoca, algo que também a irrita.

Instagram: karolconka – 1,5 milhão de seguidores ao ser anunciada

Caio Afiune

Pipoca. É fazendeiro, tem 32 anos e é natural de Anápolis, em Goiás. Hoje mora com a noiva, tem duas filhas e entrega que é louco por elas. Segundo ele, a maior motivação para ter entrado na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão é o dinheiro. “Tudo que eu faço na vida é pelas minhas meninas”, declara.

Trabalha na propriedade de seu pai, onde plantam soja e milho e criam gado. Cresceu em ambiente rural e, por isso, se diz apaixonado pelo contato com a natureza e pela vida no campo desde a infância. Passou por quatro faculdades, dentre elas a de Agronomia, mas não chegou a completar nenhum dos cursos.

Instagram: afiune_caio – 900 seguidores ao ser anunciado

Carla Diaz

Camarote. Carla Carolina Moreira Diaz é atriz e tem 30 anos. Iniciou sua carreira aos quatro anos na versão de Éramos Seis do SBT, em 1994. Ainda criança, atuou em Chiquititas (1997-1999), como Maria, e O Clone (2002), interpretando Khadija, filha da protagonista Jade (Giovanna Antonelli). Atualmente, está no ar nas reprises de Laços de Família e A Força do Querer.

A atriz fala que adora viajar, é alto-astral e gosta muito de dançar. Além de ser competitiva, afirma que não suporta injustiças e é protetora com os amigos. Tem lembranças do BBB desde criança, quando gravava nos Estúdios Globo, perto da casa em que vai morar temporariamente durante o programa.

Instagram: carladiaz – 2,1 milhões de seguidores ao ser anunciada

João Luiz Pedrosa

Pipoca. Professor de Geografia, João Luiz tem 24 anos, é mineiro da cidade de Santos Dumont e há um ano mora em Extrema, no sul de Minas, com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas. fala que tem uma ótima relação com seus alunos, o que lhe traz muito orgulho, e também com os pais, que sempre apoiaram suas decisões.

Ele sempre foi muito festeiro. Ama ouvir funk, dançar e costuma comemorar seus aniversários promovendo um dia inteiro de festa e gincana para os amigos e familiares. A exposição do BBB, para ele, não será um problema, já que adora ser visto. Ele pretende levar a inteligência emocional para dentro do confinamento, mas promete: “Eu vou te gerar entretenimento”.

Instagram: joaolpedrosa – 1,5 mil seguidores ao ser anunciado

Camilla de Lucas

Camarote. Blogueirinha e bem-humorada, a influenciadora digital tem 26 anos e nasceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Criadora de conteúdo há aproximadamente quatro anos, começou no YouTube com vídeos de beleza, dando dicas de cabelo e maquiagem. Atualmente, além de mostrar a rotina nas redes sociais e do namoro, seu conteúdo usa o humor como ferramenta para falar de situações corriqueiras.

Camilla acumula um total de 7,5 milhões de fãs em suas contas. Em 2020, entrou para a lista da Revista Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil na categoria Web. Nega ser barraqueira e afirma que o senso de justiça sempre fala mais alto. “O BBB é a possibilidade de eu ficar milionária, estou muito confiante”, diz.

Instagram: camilladelucas – 2,9 milhões de seguidoras ao ser anunciada

Arcrebiano de Araújo

Pipoca. Logo no início de apresentação, ele já avisou: o nome é difícil mesmo. O modelo e educador físico Arcrebiano, de 29 anos, é capixaba, mas mora em Goiânia desde os 16. Também já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de crossfit. Atualmente, mantém três atividades em sua rotina: bolsa de valores, trabalhos com moda e personal trainer. Já teve três namoros sérios, um deles de oito anos, mas hoje está solteiro.

Ele está aberto a relacionamentos na casa, mas não está disposto a perder o foco no prêmio para se apaixonar. fala que adotou o apelido Bil na adolescência. No jogo, pretende encarar todos os desafios e não fugir às discussões, mas sem se prejudicar.

Instagram: bilaraujjo – 7 mil seguidores ao ser anunciado

Pocah

Camarote. “Estou entrando para ser finalista”, anuncia a cantora Pocah, de 26 anos. Ela nasceu no município de Queimados e foi criada em Duque de Caxias, ambos no Rio de Janeiro. O nome artístico tem origem na semelhança física com a personagem da Disney Pocahontas, apontada desde criança.

Antes do funk, o rock era seu ritmo preferido, por influência do irmão, que tocava numa banda. Em 2012, ganhou destaque no cenário nacional, quando ficou conhecida pelo lançamento da música Mulher do Poder. Mãe de Vitória, de 4 anos, considera-se uma mulher batalhadora, que faz acontecer. Quando surgiu a oportunidade de participar do BBB21, diz não ter pensado duas vezes.

Instagram: pocah – 11,4 milhões ao ser anunciada

Juliette Freire

Pipoca. Advogada e maquiadora, é natural de Campina Grande, tem 31 anos e hoje mora na capital paraibana com uma amiga. De origem humilde, é a única formada da família. Aos 6 anos já lavava cabelos no salão de sua mãe; cursou alguns anos da faculdade de Letras e, depois, formou-se em Direito; está estudando para ser delegada.

Juliette se considera bem-humorada, verdadeira e bastante comunicativa. Precisou se tornar uma mulher forte depois de enfrentar muitas dificuldades, dentre elas a perda de uma irmã de 17 anos devido a um AVC. Também por isso, fala que pode soar autoritária, o que pode ser um problema durante o confinamento. Mesmo assim, pretende enfrentá-lo para chegar ao primeiro lugar do reality.

Instagram: juliette.freire – 3,9 mil seguidores ao ser anunciada

Nego Di

Camarote. Comediante, o gaúcho de Porto Alegre tem 26 anos, foi criado sozinho pela mãe e teve uma infância difícil. Começou a trabalhar cedo e sempre quis crescer rápido para ajudar com as contas de casa. Serviu o Exército, já foi taxista, garçom, cozinheiro e abriu a própria barbearia. Viralizou na internet ao contar, por meio de um áudio, a história real de um assalto que sofreu.

A partir disso, criou o termo “whatsapper”, pois começou a ser solicitado para produzir áudios com vozes de seu personagem. Pai de Tyler, de 5 anos, Nego Di fala que sempre gostou de samba e pagode. Agora com a participação confirmada no BBB21, aponta o reality como um divisor de águas em sua trajetória.

Instagram: negodioficial – 1 milhão de seguidores ao ser anunciado

Kerline Cardoso

Pipoca. A modelo e influenciadora tem 28 anos e é de Fortaleza, no Ceará. Aprendeu desde cedo a ser financeiramente independente e, desde os 14 anos, faz seus “corres” para obter renda. Há alguns anos, abriu uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores digitais. Mas, depois de sofrer um golpe, fechou o negócio e seguir apenas com a própria carreira na web.

Kerline adora praticar esportes, como surfe, corrida e musculação. fala que é de onde vem seu espírito competitivo. Essa não é a primeira vez que se inscreve para o BBB. Agora, com a vaga assegurada, sua estratégia de jogo para chegar o mais longe possível no reality é a persuasão.

Instagram: kercadoso – 56 mil seguidores ao ser anunciada

Lucas Penteado

Camarote. “Estão colocando no BBB um maluco no pedaço”, promete Lucas, em referência à série de Will Smith. O ator é natural de São Paulo, mora com os pais e os irmãos, a quem diz ser muito ligado. Nascido em berço de samba, é tataraneto de um dos fundadores da Vai-Vai. A música em sua vida também está presente através do rap, nas batalhas de rima e na dança.

Seu primeiro papel na televisão foi em Malhação – Viva a Diferença (2017), interpretando o personagem Fio. Seu maior sonho é comprar uma casa para a mãe. E deixa claro que ouvir alguém falar sobre vitimismo ou racismo reverso o irrita. No BBB, além de buscar o prêmio, pretende se divertir muito. “Sou alegre, o retrato da felicidade periférica”, ressalta.

Instagram: lucaskokapenteado – 183 mil seguidores ao ser anunciado

Lumena Aleluia

Pipoca. Baiana de Salvador, é psicóloga, DJ e tem 29 anos. Já passou por diferentes endereços: morou no Rio de Janeiro durante a residência e mestrado, mudou-se para São Paulo para tentar vaga no doutorado e já fez um intercâmbio na África. Considera ter tido uma infância privilegiada na capital baiana, com acesso a boas escolas, aulas de balé, natação e inglês. Graças aos estudos, hoje trabalha como psicóloga e pesquisadora.

Lumena fala que sempre leva a música pelos lugares por onde passa e também adora dançar. Namorando há um ano, ela revela que tem planos de ingressar em breve no mundo da maternidade. Considera-se impulsiva, característica que, em sua visão, tem dois lados: costuma levá-la adiante, mas também pode ser seu ponto fraco.

Instagram: lumena.aleluia – 3,7 mil seguidores ao ser anunciada

Rodolffo

Camarote. Ex-marido e amigo da vice-campeã da edição passada, Rafa Kalimann, ele confessa que pediu conselhos antes de entrar no BBB. Natural de Uruaçu, Goiás, o cantor Rodolffo tem 32 anos de vida e 25 de carreira com a dupla Israel & Rodolffo. A dupla foi formada pelos respectivos pais quando eles ainda eram crianças, por isso, começou a cantar com 7 anos de idade.

Fã de BBB desde 2003, Rodolffo revela que costuma acompanhar fielmente o programa. fala que gosta da dinâmica do game, da troca cultural e da interação entre diferentes personalidades. Virginiano, se considera metódico e organizado, por isso já prevê estresse com a bagunça e com o desrespeito às regras na casa.

Instagram: irodolffo – 1,4 milhão de seguidores ao ser anunciado

Gilberto Nogueira Jr.

Pipoca. Doutorando em Economia, tem 29 anos, nasceu e foi criado em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Hoje mora com a mãe, que considera ser sua melhor amiga, em Paulista, no mesmo Estado. Sempre estudou muito para mudar essa realidade e ser inspiração para todos os familiares. Já foi vendedor de seguros, cantor de coral erudito e missionário mórmon e, graças às missões, conheceu diferentes lugares.

Solteiro, gosta muito de se divertir e dançar com os amigos e diz estar se preparando para fazer tudo isso também dentro do confinamento. Admite que não gosta muito de perder e que é um pouco esquentado, por isso a falsidade e o deboche podem tirá-lo do sério no jogo.

Instagram: gilnogueiraofc – 9,7 mil seguidores ao ser anunciado

Viih Tube

Camarote. Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, tem 20 anos, é atriz e youtuber. Atualmente, tem mais de 10 milhões de inscritos em seu canal, criado por ela aos 12 anos, quando passava por uma turbulência na família. Seus pais estavam se separando e ela fala que a interação com o público ajudou bastante na época, em que diz ter tido Síndrome do Pânico.

Aos 18 anos, foi morar sozinha e hoje vive com o namorado, com quem vai completar dois anos de relacionamento. Adepta aos procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, não esconde que já fez algumas modificações no corpo. Ao participar do reality, afirma estar disposta a enfrentar os medos, se superar e ser ouvida. Espera ainda não pagar mico nas provas de resistência para não decepcionar a mãe aqui fora.

Instagram: viihtube – 16,2 milhões de seguidores ao ser anunciada

Thaís Braz

Pipoca. A cirurgiã-dentista de 27 anos é natural de Luziânia, cidade do interior de Goiás. Especializada em Odontopediatria, hoje atende em uma clínica popular de sua região. Apesar de amar o que faz, ela fala que não se vê presa nas paredes de um consultório para sempre.

Thaís se considera uma pessoa intensa, que se entrega muito ao momento e que não consegue ficar parada. A última ideia que teve para ocupar o tempo foi a de fazer um curso de DJ. No que depender dela, a temporada será animada: “Sou a rainha das tretas! Adoro ser o centro das atenções. Gosto de aparecer, de chamar a atenção dos gatinhos”, confessa.

Instagram: thaisfbraz – 12 mil seguidores ao ser anunciada

Projota

Camarote. O cantor e rapper de 34 anos nasceu em São Paulo e encontrou no rap uma identificação com assuntos que, segundo ele, nenhum outro ritmo tratava: a vivência na periferia, o preconceito. Perdeu a mãe aos 9 anos, vítima de um AVC dois anos antes. O início de sua carreira se deu nas batalhas de rimas e os primeiros shows foram na frente da própria casa.

Tem nove discos e dois DVDs lançados. É casado e tem uma filha de 11 meses. Considera-se competitivo até com a própria mulher e diz que sempre gostou de esportes e games. Projota já se apresentou três vezes no BBB como cantor, inclusive na final da 18ª edição. Avalia que sua intensidade às vezes o atrapalha, mas também foi o que levou ao sucesso. Por isso, será necessário cuidado com suas reações imediatas.

Instagram: projota – 2,9 milhões de seguidores ao ser anunciado

Sarah Andrade

Pipoca. A consultora de marketing digital, de 29 anos, é natural de Brasília. Estudiosa, é formada em Publicidade e tem mestrado em Business. Morou nos EUA, onde fez um MBA. Ela fala que, nesta época, “viveu um sonho no verdadeiro estilo Hollywood”, conhecendo famosos e frequentando as festas mais badaladas. Seu próximo destino seria Mônaco, a trabalho, se a pandemia não tivesse atrapalhado os planos.

Sarah adora festas e viagens. Considera a facilidade para conviver com pessoas diferentes um ponto a seu favor no BBB. “Sou uma pessoa de fácil convívio, mas com personalidade forte. Não gosto de briga, sou das pequenas manipulações e de observar”, entrega. Solteira há cinco anos, ela afirma que só quer assumir um relacionamento sério se for para casar e que não pretende se envolver no reality. Mas avisa: se apaixona e desapaixona muito rápido.

Instagram: sarah_andrade – 18,7 mil de seguidores ao ser anunciada

Fiuk

O ator e cantor nasceu em São Paulo e tem 30 anos. Filho do cantor Fábio Jr., decidiu também seguir o caminho da arte, na música, no teatro, na TV e no cinema. Na televisão, sua estreia foi em Malhação ID (2009). Desde então, atuou em Aquele Beijo, Geração Brasil e atualmente está no ar na reprise de A Força do Querer.

Fiuk se considera uma pessoa fechada e muito tímida: “Atuar sempre me ajudou nesse sentido, me destravou até na minha vida pessoal”, confessa. Além disso, destaca como características o sentimentalismo e a sensibilidade. O convite para o BBB o deixou emocionado e revela, ainda, que a irmã Cleo foi sua grande parceira e apoiadora. Prevê que vai ter gente querendo comprar briga com ele: “No começo, vou tentar fingir que não ouvi muitas coisas, mas quero ver qual vai ser meu limite”, analisa.

Instagram: fiuk – 1,3 milhões de seguidores ao ser anunciado