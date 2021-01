Conmebol anuncia que Pepe e Evair levarão a taça da Libertadores antes da final

Neste sábado, acontecerá grande a decisão da Conmebol Libertadores da temporada de 2020. O Maracanã vai receber uma final brasileira entre Palmeiras e Santos.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília).

Por isso, a Conmebol – entidade responsável pelo evento – convidou um grande ídolo de cada torcida para homenagear cada clube: Pepe, do Peixe, e Evair, do Verdão.

A presença deles se deve a uma ação feita pela entidade que solicitou que Pepe e Evair levem a taça para iniciar a partida final. Os dois clubes têm uma antiga história de rivalidade e a promessa é de um grande jogo.

Pepe, ou José Macia, foi um dos maiores atletas da história do Santos, jogou ao lado de Pelé, Coutinho, Zito e venceu duas Libertadores – das três que a equipe praiana ganhou em sua história -, nos anos de 1961 e 1962.

O troféu da Libertadores no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Divulgação/Conmebol

“Sou o maior goleador da história do Santos, porque O Rei não conta, ele é de outro mundo”, costuma brincar o craque, fazendo alusão a Pelé.

Já a figura de Evair é mais recente, mas não menos importante na história palmeirense.

O “Matador” venceu diversos campeonatos na década de 1990 e participou da conquista da Libertadores de 1999.