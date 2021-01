Conmebol confirma estádio da final da Copa Sul-Americana e informa que jogo será disputado sem público

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) informou nesta terça-feira que a final da Copa Sul-Americana 2020 será disputada no próximo dia 23 de janeiro, no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).

Em comunicado, a entidade informou que, após conversas entre a alta cúpula da Conmebol, a diretoria da AFA (Associação de Futebol da Argentina) e o Governo argentino, foi determinado que o duelo seja disputado sem público.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“A medida visa evitar a exposição de milhares de pessoas ao possível contágio da COVID 19, em resposta à atual pandemia”, explicou.

“Desde o início da pandemia, a Conmebol está comprometida com o retorno do futebol, mas dentro de uma estrutura de segurança, priorizando a saúde e a integridade de todos os membros da família do futebol sul-americano, desde jogadores até torcedores, funcionários e jornalistas. A decisão de realizar a partida decisiva deste torneio continental é consistente com esta visão”, completou.

As semifinais da Sul-Americana começam a ser disputadas nos próximos dias.

Na quarta-feira, jogam Vélez Sarsfield e Lanús. Já na quinta, o Coquimbo Unido, grande surpresa do torneio, enfrenta o Defensa y Justicia.

Getty

LEIA O COMUNICADO DA CONMEBOL

– A CONMEBOL, a AFA e o governo da província de Córdoba tomaram a decisão com o objetivo de fornecer uma estrutura de segurança sanitária para a definição do torneio.

– O Estádio Mário Alberto Kempes sediará a Final Única deste torneio continental no dia 23 de janeiro.

O presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, o titular da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia e o governo da província de Córdoba concordaram que a partida final da CONMEBOL Sul-Americana será disputada sem a presença de público. A medida visa evitar a exposição de milhares de pessoas ao possível contágio da COVID 19, em resposta à atual pandemia.

Desde o início da pandemia, a CONMEBOL está comprometida com o retorno do futebol, mas dentro de uma estrutura de segurança, priorizando a saúde e a integridade de todos os membros da família do futebol sul-americano, desde jogadores até torcedores, funcionários e jornalistas. A decisão de realizar a partida decisiva deste torneio continental é consistente com esta visão.

Isto também foi compreendido pela AFA e pelo governo da Província de Córdoba. Os jogos dos torneios locais e os jogos internacionais de clubes e seleções têm sido disputados sem audiência na Argentina, praticamente desde o início da pandemia.

A final única da CONMEBOL Sul-Americana será disputada no dia 23 de janeiro no estádio Mário Alberto Kempes. Será a segunda vez que esta competição encontrará seu campeão através de uma única final, após a realizada em Assunção, em 2019.