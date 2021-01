Conmebol confirma final da Libertadores em 30 de janeiro, no Maracanã, e sem público

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou nesta terça-feira que a final da Conmebol Libertadores 2020 será disputada em 30 de janeiro de 2021, no Maracanã.

Devido à pandemia de COVID-19, que segue atingindo o Brasil com força, a partida será disputada com portões fechados – ou seja, sem a presença de público.

A mesma situação ocorrerá na final da Copa Sul-Americana 2020, que não terá torcedores no jogo de 23 de janeiro, em Córdoba (Argentina).

As semifinais da Libertadores começam a ser disputadas a partir desta terça-feira.

Às 21h30 (de Brasília), o River Plate recebe o Palmeiras, na Argentina.

Maracanã vazio antes de partida em 2018 Gazeta Press

Já na quarta-feira, também às 21h30, o Santos visita o Boca Juniors, em La Bombonera, com transmissão exclusiva do FOX Sports.

CONFIRA O COMUNICADO DA CONMEBOL

– A Conmebol, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinaram que a final prevista para 30 de janeiro seja disputado sem público.

– Desde o início da pandemia, a Conmebol trabalhou para um retorno seguro das competições continentais, mas com os máximos cuidados sanitários.

A medida foi adotada em comum acordo pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

A atual situação de pandemia COVID-19, ainda em expansão na América do Sul, não permite a realização de um evento desta magnitude e importância com presença de público, ainda que seja com capacidade reduzida.

A resolução é coerente com a posição declarada pela Conmebol desde o início da pandemia no sentido de trabalhar pelo retorno das competições no continente, porém tomando os máximos cuidados para preservar a saúde de todos os membros da família do futebol sul-americano.

Pela segunda vez na história, a Conmebol Libertadores será definida através de uma final única, desta vez tendo como sede o lendário estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.