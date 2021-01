Conmebol confirma final da Libertadores sem público no Maracanã

Está decidido. A final da Libertadores será mesmo sem público, no Maracanã, em jogo único, no próximo dia 30. Em um comunicado divulgado nesta terça, a Conmebol informou que a decisão foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus.

– A atual situação de pandemia COVID 19, ainda em expansão na América do Sul, não permite a realização de um evento desta magnitude e importância com presença de público, ainda que seja com capacidade reduzida. A medida foi adotada em comum acordo pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo – diz um trecho do comunicado divulgado pela Conmebol nesta terça.

Nesta terça, o Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 0 e deu um grande passo para disputar a decisão no Maracanã. Nesta quarta, Boca Juniors e Santos medem forças na outra semifinal.

Em outro comunicado, a Conmebol também confirmou que a final da Copa Sul-Americana será disputada nos mesmos moldes, sem público, no próximo dia 23, em Córdoba, na Argentina.