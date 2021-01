Conmebol define árbitros uruguaio e colombiano para Palmeiras x River e Santos x Boca

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (7) os nomes dos dois árbitros responsáveis por apitar as semifinais da Conmebol Libertadores.

Palmeiras e River Plate duelam na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, com o uruguaio Esteban Ostojich no apito. O colombiano Nicolás Gallo será responsável pelo VAR.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ostojich já apitou sete partidas na atual edição da Libertadores, cinco delas envolvendo clubes brasileiros. Além de dois jogos do Internacional e dois do São Paulo, o uruguaio foi o árbitro na goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Tigre.

Já Santos x Boca Juniors ficará a cargo de Wilmar Roldán, da Colômbia, que terá o auxílio do chileno Julio Bascuñán no VAR. A partida acontece na quarta-feira (13), na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports.

Roldán tem até o momento seis jogos na Libertadores de 2020, a maioria (cinco) envolvendo times do Brasil. O último foi a goleada do Santos sobre o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, que confirmou a classificação do Peixe à semifinal.

Os times brasileiros estão em situações diferentes. Ao Palmeiras, que venceu por 3 a 0 na Argentina, até uma derrota por dois gols garante a classificação. Já o Santos, que empatou por 0 a 0 em Buenos Aires e saiu com queixas contundentes pela não marcação de um pênalti, precisa vencer, já que uma nova igualdade, dessa vez com gols, é vantajosa ao Boca.