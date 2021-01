Conmebol define uniformes de Palmeiras e Santos para a final da Libertadores

Palmeiras e Santos já sabem com qual uniforme vão atuar na final da Copa Libertadores 2020, que acontece no próximo dia 30, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Por decisão da Conmebol tomada na segunda-feira (18), ficou definido que o Verdão vai atuar com seu uniforme de número um, com camisa verde, calção branco e meiões verdes. O Santos, por sua vez, jogará com seu uniforme de número dois, com camisa listrada, calção preto e meiões brancos.

A decisão da maior entidade do futebol sul-americano foi tomada pelo melhor contraste dos três uniformes que cada clube possui para esta temporada.

Curiosidades pelo lado do Palmeiras

Esta será a oitava vez que o Palmeiras jogará com este fardamento na atual edição da Libertadores, sendo cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota o retrospecto deste kit.

Sobre jogos contra o Santos, o Alviverde voltará a jogar com o seu uniforme mais tradicional após dois jogos diante do rival. Nos últimos dois confrontos contra o Alvinegro pelo Brasileirão, foi utilizada a camisa três.

Curiosidades pelo lado do Santos

O Peixe possui um retrospecto positivo de 53% de aproveitamento com o segundo uniforme na Libertadores. Em 20 partidas disputas foram 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Com 33 gols marcados e 28 sofridos. Os dados são da Asshopis (Associação dos Historiadores e Pesquisadores do Santos).

Durante a campanha nesta edição da Libertadores da América, o Santos utilizou camisa listrada apenas no jogo de ida das oitavas de final da competição contra a LDU. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 1 e quebrou um tabu na altitude.