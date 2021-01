Conmebol divulga áudios do VAR em pênalti reclamado pelo Santos contra o Boca: ‘Lance de jogo’

A Conmebol divulgou, na manhã desta quinta-feira, os áudios do VAR no lance reclamado pelo Santos de um possível pênalti em Marinho no empate em 0 a 0 contra o Boca Juniors no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

A divulgação foi pedida pelo clube brasileiro em um ofício à entidade sul-americana, que já tem adotado o critério de esclarecer eventuais lances duvidosos que contaram com auxílio do vídeo na competição sul-americana.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando Marinho foi tocado por Carlos Izquierdoz dentro da área. Os assistentes do VAR revisaram a jogada, mas entenderam que se tratou de um “lance de jogo”.

Assim que Marinho cai na área, o juiz chileno Roberto Tobar diz: “Limpo, nada”, em impressão que é a mesma da sala do VAR: “Se deixa cair”.

Em seguida, porém, tem início a revisão. O paraguaio Juan Benítez, que era o assistente de vídeo na partida, vê um contato, e o auxiliar do VAR pede que Tobar não reinicie a partida. Após mais um replay, o VAR pede para ver a jogada “em velocidade normal”.

É possível perceber que há uma dúvida na cabine, com Benítez pedindo mais replays, de outros ângulos, do possível pênalti. “Ok, põe a perna. Vamos ver de trás. Não recomece, Roberto”, diz o paraguaio.

2 Relacionado

É quando Benítez vê a jogada com a câmera nas costas de Marinho que decide por aconselhar que o jogo siga: “Lance de jogo”, diz o auxiliar. “Seguimos, Roberto”, recomenda o paraguaio.

Com o pênalti não marcado, o Santos trouxe um empate sem gols na Bombonera para decidir a vaga na final da Conmebol Libertadores contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. Quem vencer na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), avança à decisão.

Em caso de novo 0 a 0, a disputa vai para os pênaltis. Empate por outro placar favorece os argentinos, pelo critério de gol marcado fora de casa.