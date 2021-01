Conmebol presta solidariedade a Cavani por sanção da Federação Inglesa

A Conmebol emitiu um comunicado nesta terça-feira prestando solidariedade ao atacante Edinson Cavani. O uruguaio foi sancionado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por utilizar um termo considerado racista pela entidade ao trocar mensagens com um amigo nas redes sociais.

A organização sul-americana afirma que a punição ao jogador “não considera as características culturais e o uso de certos termos na fala cotidiana do Uruguai”. Além disso, reforça que é contra qualquer forma de preconceito, mas reitera que o ocorrido com o atacante do Manchester United não representa um desses casos.

No final de dezembro, após marcar dois gols na vitória dos Red Devils sobre o Southampton por 3 a 2, Cavani agradeceu a mensagem de um amigo no Instagram dizendo “obrigado, negrito”.

Em nota, a Federação Inglesa considerou que o termo utilizado foi “insultuoso e/ou abusivo e/ou impróprio e/ou trouxe descrédito ao jogo” e puniu o jogador pela ação. Dessa forma, o uruguaio foi multado em 100 mil libras, cerca de R$ 710 mil, e suspenso por três partidas.

Confira o comunicado da Conmebol na íntegra:

A Conmebol expressa sua solidariedade ao jogador Edinson Cavani, sancionado pela Federação Inglesa de Futebol. A medida disciplinar para o jogador destacado da seleção uruguaia claramente não leva em consideração as características culturais e o uso de certos termos na fala cotidiana do Uruguai.

O julgamento desses tipos de declarações, no âmbito de um processo que pode acarretar em penalidades para o atleta e que afetam sua reputação e bom nome, deve ser sempre realizado levando em consideração o contexto em que foram feitas e, sobretudo, as peculiaridades culturais de cada jogador e de cada país.

A Conmebol condena e sempre condenará com a maior energia qualquer manifestação racista ou discriminatória, mas o caso específico para o qual Cavani foi sancionado não constitui uma delas.