Conmebol realiza reunião de segurança para a final da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou, nesta terça-feira, uma reunião definindo protocolos de segurança para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada pelas equipes argentinas Lanús e Defensa Y Justicia no próximo sábado, em Córdoba.

La CONMEBOL realizó una importante reunión para coordinar estrategias de seguridad, con autoridades de Córdoba, de cara a la Final Única de la CONMEBOL @Sudamericana 2020 ⭐️🏆 🔗 https://t.co/RBe8J8d1ja pic.twitter.com/Gpy4WVNjPV — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 20, 2021

“Para nós, o mais importante é que os jogadores foquem apenas no jogo, que só pensem na partida e estejam alheios aos fatores externos. Com a segurança, sempre jogamos um partido à parte, no qual sempre devemos sair vencedores”, afirmou Gustavo Morelli, gerente de segurança da Conmebol.

Na reunião, também foi debatido protocolos de segurança em relação à covid-19, como uso constante de máscaras, higiene com as mãos e distanciamento social de dois metros. Haverá supervisão desde a chegada das equipes no aeroporto, passando pela concentração nos hotéis e a chegada ao estádio. Os protocolos também incluem as equipes de arbitragem da decisão.