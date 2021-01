Conmebol sai em defesa de Cavani após suspensão por postagem considerada racista

A Conmebol divulgou um comunicado nesta terça-feira para demonstrar solidariedade a Edinson Cavani, após o atacante do Manchester United ter recebido uma multa de 100 mil libras e ter sido suspenso por três jogos pela Federação Inglesa.

O jogador interagiu a uma mensagem de um amigo depois de ter marcado duas vezes na vitória sobre o Southampton por 3 a 2, em 29 de novembro. Ele escreveu em espanhol “gracias, negrito” – um termo que pode ser interpretado como racista.

Embora seja amplamente usada como um termo carinhoso na América do Sul e no Caribe, a palavra é considerada na Inglaterra, bem como em partes da comunidade afro-uruguaia, como carregando conotações raciais, o que fez a FA investigar a postagem de Cavani.

O uruguaio, que está inscrito em um programa de educação, ficou de fora do jogo contra o Aston Villa pela Premier League, será desfalque contra o Manchester City (Copa da Liga Inglesa) e o Watford (Copa da Inglaterra).

Cavani em ação pelo Manchester United contra o Wolverhampton pela Premier League Getty Images

Veja nota da Conmebol na íntegra:

A Conmebol expressa sua solidariedade com o jogador Edinson Cavani, multado pela Federação de Futebol da Inglaterra. A medida disciplinar ao destacado jogador da seleção uruguaia claramente não considera as características culturais e o uso de certos termos na fala cotidiana do Uruguai.

O julgamento deste tipo de declarações, no marco de um processo que pode derivar em penalidades para o atleta e que afetam sua reputação e bom nome, deve se realizar sempre atendendo ao contexto em que foram feitas e, sobretudo, às peculiaridades culturais de cada jogador e cada país.

A Conmebol condena e condenará sempre com a maior energia qualquer manifestação racista ou discriminatória, mas o caso pontual pelo qual Cavani foi sancionado não configura uma delas.