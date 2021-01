Conquiste sua vaga de emprego

A RMVale abre oportunidades para profissionais de diferentes níveis de educação, como ensino fundamental, médio, técnico e superior. Inicie 2021 bem e conquiste a sua vaga de emprego. Veja, a seguir, todos os detalhes sobre as oportunidades e como se inscrever!

RMVale abre oportunidades

Comece o seu ano de 2021 conquistando uma vaga de emprego no mercado de trabalho. Novas oportunidades foram anunciadas nesta terça-feira (5) pelos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba, Jacareí, Pindamonhangaba e São José dos Campos.

Confira, a seguir, algumas das chances que foram divulgadas em cada região:

Caraguatatuba

No município de Caraguatatuba (SP), a RMVale abre oportunidades para as seguintes funções:

Ajudante de Cozinha;

Balconista de Padaria;

Garçom;

Manicure;

Jornalista.

Para se candidatar em uma das oportunidades, os interessados devem se dirigir até o Posto de Atendimento ao Trabalhador localizado na Rua Taubaté, nº 520, Sumaré, entre as 8h e às 12h, com os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Jacareí

No município de Jacareí (SP), as oportunidades são para os seguintes cargos:

Sushiman;

Lavador de Veículos;

Técnico de Nutrição;

Borracheiro;

Operador de Empilhadeira.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí está emitindo senhas para realizar atendimentos sobre seguro desemprego e esclarecimento de dúvidas sobre vagas das 8h às 13h30, de segunda a sexta-feira.

Pindamonhangaba

No município de Pindamonhangaba (SP), as oportunidades são para os seguintes cargos:

Jardineiro;

Pedreiro;

Operador de Empilhadeira;

Motorista de Caminhão;

Fresador.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pindamonhangaba não está realizando atendimento presencial. Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem enviar o seu currículo via aplicativo Sine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil.

São José dos Campos

No município de São José dos Campos, as vagas são para as seguintes funções:

Jardineiro;

Instalador de Mármore;

Vendedor Interno;

Técnico de Enfermagem;

Doméstica.

Os interessados em uma das vagas devem ir até o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos das 8h às 16h.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!