Conselheiros pedem ressarcimento de José Carlos Peres ao Santos

O ex-presidente santista José Carlos Peres pode ter que enfrentar mais um processo interno no clube. Nesta terça-feira, os conselheiros Diego Turato, Kleydmilson Júnior, Eduardo Filetti e outros nove entraram com um requerimento coletivo junto ao Conselho Deliberativo pedindo que o dirigente tenha de ressarcir os cofres do clube pela prática de gestão temerária.

Entre os atos praticados por Peres e questionados pelos conselheiros estão a compra do atacante Eduardo Sasha, em troca pelo lateral Zeca. Na época, o Comitê de Gestão não aprovou o pagamento de cerca de R$ 1,5 milhão de comissão, o que, segundo o documento, foi feito pelo então presidente, ainda no início de sua gestão.

Gastos pessoais com o cartão coorporativo também foram citados. Segundo relatório do Conselho Fiscal, Peres gastou mais de R$ 28 milhões por motivação pessoal e sem reembolso. O pedido de ressarcimento é baseado no artigo 92 do Estatuto Social do clube, que diz o seguinte:

– Os membros do Comitê de Gestão responderão, pessoalmente, por prejuízos que causarem ao SANTOS, em virtude de ato praticado em violação da lei, deste Estatuto e/ou de regimentos internos do SANTOS, nos termos dos artigos 1.016 e 1.017 do Código Civil.

O LANCE!/DIÁRIO conversou com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Celso Jatene na última semana e ele deixou claro que órgão vai investigar as contratações feitas pelo clube nas últimas três gestões e que vai estudar a possibilidade de judicializar os casos.

José Carlos Peres foi afastado por gestão temerária ainda no final de setembro e teve seu impeachment confirmado em assembleia de sócios no dia 22 de novembro.