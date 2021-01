Consórcio Magalu abre diversas vagas de emprego pelo país

O Consórcio Magalu está disponibilizando diversas oportunidades de emprego por todo o país. A empresa está buscando profissionais para trabalharem em uma das 1.100 unidades da Magazine Luiza. Há vagas para trabalho remoto e presencial. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

Consórcio Magalu com vagas de emprego

O Consórcio Magalu está oferecendo vagas de emprego para profissionais de todo o país. As oportunidades se concentram em trabalhos remotos e presenciais.

A empresa está em busca de novos empreendedores que promovam a comercialização de cotas do consórcio e a marca da empresa.

O consórcio exige que o candidato possua CNPJ ou uma empresa. Além disso, o contratado poderá desenvolver sua própria estratégia de vendas e terá um horário flexível.

Veja, alguns benefícios que o consórcio também oferece para seus parceiros, dentre eles podemos destacar:

Ferramentas para auxiliar no processo de vendas;

Materiais para divulgação;

Melhoria dos pontos comerciais;

Consórcios para carros, motos, imóveis, móveis, eletros, entre outros.

Os interessados podem acessar o site para realizar sua candidatura.

Além destas oportunidades, o Consórcio Magalu conta com outras vagas de emprego. Confira-as abaixo:

Analista de Projeto Pleno;

Auxiliar de Vendas;

Coordenador de vendas;

Desenvolvedor Júnior.

Todas as oportunidades podem ser conferidas no link.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!