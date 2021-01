Consulado do Palmeiras e Embaixada do Santos no Rio se organizam para final da Libertadores sem Maracanã

Uma final de Libertadores da América no Maracanã e com clássico paulista seria um sonho para os torcedores de Palmeiras e Santos residentes na Cidade Maravilhosa, não fosse a pandemia do novo Coronavírus. O grande duelo final, no próximo sábado (30), não terá torcida pagante e só poderá receber 10% da lotação do estádio, composto por convidados credenciados.

+Relembre o caminho de Palmeiras e Santos até a final da Libertadores!

O LANCE! entrou em contato com as duas organizações de torcedores dos clubes no Rio e falou com seus presidentes. Pelo lado do Verdão, o cônsul/presidente do PALMEIRAS/Rio de Janeiro, Guilherme Rivera, falou da expectativa pela final e a organização para curtir a partida dentro dos protocolos de segurança contra a Covid-19 e sem aglomeração.

– Trataremos de assistir ao jogo com o máximo de segurança possível. Nosso posicionamento é de preservar os idosos e quem tem problemas de saúde. Fiquem em casa! Logo tudo isso irá passar! – afirmou Guilherme.

(Foto: Consulado do Palmeiras/Foto de Arquivo)

Pelo lado santista, o embaixador Marcello Silvestri contou ao L! que os torcedores estão organizando um evento com limitação de 15% do público em um espaço que normalmente comportaria duas mil pessoas, para assistirem a partida juntos com segurança, também por causa da pandemia.

– Estamos organizando um encontro, temos quase 50 pessoas confirmadas em um espaço grande na Zona Oeste do Rio, e estamos convidando várias embaixadas para assistirmos juntos – disse Marcelo Silvestri, que mostrou tristeza ao ressaltar que o Santos não deu nenhuma das credenciais a que tem direito para a grande final para a Embaixada Oficial do clube no Rio de Janeiro.

(Foto: Embaixada do Santos/Foto de arquivo)

Durante o bate-papo, os representantes das torcidas de Palmeiras e Santos contaram sobre o nascimentos início das respectivas organizações, falaram da expectativa de vencer o rival no grande clássico estadual e apostaram no placar e nos goleadores, claro, cada um apostando no seu lado.

A ordem das respostas foi organizada usando como base o mando de campo da partida: Palmeiras x Santos. Confira!

LANCE! – Qual a história da Embaixada/Consulado?

Guilherme Rivera (Palmeiras) – O PALMEIRAS RJ nasceu há 12 com o intuito de juntar todos os palmeirenses cariocas e os que moram no Rio de Janeiro para prestigiar o clube. Fomos oficializados como Consulado Oficial do Palmeiras somente em 2016.

Marcello Silvestri (Santos) – A Embaixada nasceu em 2012. Tivemos o primeiro embaixador Zé Carlos, e após ele eu assumi. Em 2013, oficializamos como Embaixada numa festa na Tijuca onde reunimos mais de cem pessoas, com santistas de cada canto do estado, inclusive santistas nascidos no Rio, e outros que estiveram nas finais dos Mundiais em 62/63.

“Acreditamos que chegou a nossa hora!”



– Guilherme Rivera (Palmeiras)

L! – Qual a expectativa para a grande final?

​G.R (Palmeiras) – A expectativa é muito grande por todos nós, palmeirenses. O time vem batendo na trave ano a ano na competição. Acreditamos que chegou a nossa hora. A final é muito emblemática. Simplesmente são os maiores clubes vencedores do Brasil. Será um jogaço!



“Queremos ganhar em cima do Rival!” – Marcello Silvestri (Santos)

M.S (Santos) – Expectativa é grande, todos ansiosos, o grupo do WhatsApp não para!! Galera empolgada e confiante!! E queremos ganhar em cima do Rival! vingar a Copa do Brasil de 2015.

L! – Acreditam na vinda de torcedores de outros estados, mesmo sem liberação do Maracanã?

G.R (Palmeiras) – A paixão pelo Palmeiras move fronteiras. A vontade de apoiar e estar junto com o time é enorme. A Libertadores é um sonho para todos nós! Será uma invasão de palmeirenses espalhados por todo o Rio. Sábado o Rio será verde!.

M.S (Santos) – Sabemos que não há como vir santistas de cada canto do Brasil, pois a final da Libertadores é um evento único! Estamos atentos aos protocolos, orientando, mas não queremos perder a oportunidade de sermos tetracampeões, sem estar rodeados de amigos.

L! – Qual o palpite do placar? Gol (s) de quem?

​G.R (Palmeiras) – Sem dúvidas será 2×0. Gols de Rony e Gustavo Gomes.

M.S (Santos) – Meu Palpite é 3×0 Santos! Assim como foi com Grêmio e Boca (Juniors), o Santos vai golear e seremos tetracampeões. Gols de Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

(Foto: Consulado do Palmeiras/Foto de Arquivo)