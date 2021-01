Consumo de remédios para emagrecer aumenta a incidência de problemas cardíacos

A busca por um corpo perfeito sempre foi o objetivo de muitos brasileiros, principalmente nos dias de hoje, onde a exposição da forma física, nunca foi tão evidenciada como vem acontecendo, por meio das redes sociais.

Diante disto, cresce a procura por soluções rápidas, a fim de se adequar aos “padrões” exigidos pela sociedade sem esforços e é nessa expectativa, que o consumo de remédios para emagrecer sem indicação médica, também aumenta.

Apesar de muitas dessas drogas serem eficazes no controle do peso corporal, especialistas alertam que o uso sem indicação e acompanhamento médico, pode resultar em inúmeras consequências prejudiciais, que vão desde o temido efeito sanfona a mais graves, como os problemas cardíacos.

Medicamentos Anorexígenos precisam de indicação endocrinologista

O uso de medicamentos anorexígenos, ou seja, dos que inibem o apetite ou ainda influenciam a aversão aos alimentos, geralmente é indicado por endocrinologistas durante tratamentos de obesidade ou excesso de peso, de pacientes que não conseguem emagrecer mesmo praticando atividades físicas e com uma alimentação equilibrada.

Fatores genéticos, hormonais, uso de determinados medicamentos e até transtornos emocionais podem causar esse aumento de peso, sem que haja diretamente, um maior consumo de calorias pela alimentação.

Devido a este e outros fatores, o médico especialista em ordens do sistema endócrino e suas secreções, acaba induzindo o uso desses medicamentos anorexígenos, entretanto, uma avaliação com exames de sangue anteriormente é fundamental.

Para ser considerado caso de obesidade, a pessoa deve ter o IMC (Índice de Massa Corporal) superior a 30. Já indivíduos com excesso de peso, geralmente tem IMC a partir de 27.

Contraindicações dos medicamentos anorexígenos

Além do risco do uso de medicamentos para emagrecer sem indicação, vale destacar que estas drogas também devem ser evitadas por pessoas com:

hipertensão arterial descompensada

arritmias cardíacas

diabetes do tipo 2

doenças psiquiátricas (depressão e transtornos do humor, impulsos compulsivos)

Glaucoma

Isto porque esses medicamentos podem alterar o funcionamento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular, causando transtornos ou agravando quadros de depressão, problemas de coração, hipertensão pulmonar, AVC, entre outras complicações.

Durante a avaliação do endocrinologista, outras condições também são priorizadas para a autorização ou não do uso, entre elas, são contraindicadas para a utilização dos anorexígenos, pessoas com IMC inferior a 27 ou que devem perder menos de 15 kg. Para estes casos outras medidas são aplicadas.

Emagrecimento com saúde

Para garantir uma perda de peso sem o uso de medicamentos, os profissionais indicam um conjunto de fatores, que devem estar sempre associados a um acompanhamento médico e nutricional.

Praticar atividades físicas, pelo menos 40 minutos por dia, como recomenda a Organização Mundial de Saúde é um deles.

Além disso, buscar uma reeducação alimentar é extremamente importante, não só para as pessoas que pretendem emagrecer, como também, para as que já estão satisfeitas com o corpo, afinal, a nutrição não interfere só nas condições físicas, como também, na saúde e qualidade de vida do ser humano.

Ademais, cuidar da aparência sem excessos ou pressões sociais, também é uma forma de promover saúde, já que a autoestima está diretamente ligada à saúde emocional.