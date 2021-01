Conta de luz terá cobrança EXTRA

A conta de luz em fevereiro terá uma cobrança extra para os brasileiros. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que a bandeira cobrada será a amarela. Em outras palavras, o preço da energia por cada 100 quilowatts consumidos por hora será de R$ 1,34. A bandeira é a mesma cobrada em janeiro.

Ainda em dezembro a agência cobrou a bandeira vermelha, patamar 2 – o que encareceu ainda mais os valores pagos para os brasileiros. A bandeira também indica que a energia está no patamar mais elevado. (Entenda mais sobre as bandeiras abaixo).

Desta vez, a justificativa tem relação com as chuvas. Apesar do mês de fevereiro ser conhecido como um período chuvoso, o clima geral “vêm apresentando recuperação lenta de níveis em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico para esse período do ano”.

As bandeiras são uma espécie de radar para o consumidor saber quando a energia estará mais cara e o quanto isso pode pesar na conta de luz no final do mês.

Por vezes, as bandeiras são acionadas quando os reservatórios estão em níveis baixos, isso também significa que o custo de geração de energia também será mais caro.

Entenda a cobrança da conta de luz Há três tipos de bandeiras que podem ser aplicadas: verde, amarela e vermelha. No mês de dezembro, por exemplo, a bandeira de cobrança utilizada foi a vermelha o que pode ter resultado um impacto em muito os orçamentos dos brasileiros. Para se ter uma ideia, o valor cobrado na conta de luz foi quase 5 vezes maior do que o será cobrado no mês de janeiro. Em dezembro, com a bandeira vermelha, o preço de cada 100 quilowatts consumidos por hora, foi de R$ 6,20. Veja abaixo um diagrama com dados de valores (2020) informados pela própria Aneel.