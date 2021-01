Conta de luz vai ficar mais BARATA aos brasileiros em janeiro

Excelente notícia aos brasileiros. De acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira cobrada em janeiro será a amarela, o que vai tornar a conta de luz mais barata neste primeiro ano de 2021. Em outras palavras, o preço da energia por cada 100 quilowatts consumidos por hora será de R$ 1,34. Inferior ao cobrado em dezembro de 2020.

Essa redução do valor da conta de luz, de acordo com a Aneel, é resultado da melhoria no cenário de produção hidrelétrica, com elevação das vazões dos afluentes dos principais reservatórios.

Uma boa notícia de início de ano, principalmente porque diversas contas, como impostos e renovações de contratos podem ter reajustes ou novas cobranças no primeiro trimestre de 2021. Ao menos, os brasileiros poderão contar com o alívio de uma redução no preço da conta de luz.

Para saber mais sobre esses possíveis pagamentos é possível ler o nosso artigo “Gastos no início do ano: confira 5 despesas”.

Outra maneira de conseguir deixar suas contas de luz ainda mais barata é descobrindo se você tem direito a Tarifa Social de Energia Elétrica. O valor do desconto pode chegar até 100%, proporcionalmente ao consumido.

Entenda a cobrança da conta de luz

Há três tipos de bandeiras que podem ser aplicadas: verde, amarela e vermelha.

No mês de dezembro, por exemplo, a bandeira de cobrança utilizada foi a vermelha o que pode ter resultado um impacto em muito os orçamentos dos brasileiros.

Para se ter uma ideia, o valor cobrado na conta de luz foi quase 5 vezes maior do que o será cobrado no mês de janeiro. Em dezembro, com a bandeira vermelha, o preço de cada 100 quilowatts consumidos por hora, foi de R$ 6,20.

Veja abaixo um diagrama com dados de valores (2020) informados pela própria Aneel.