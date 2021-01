Conte é suspenso e multado após ofensas ao árbitro em jogo da Internazionale

O técnico Antonio Conte foi suspenso por dois jogos e multado em 20 mil euros (cerca de R$ 131 mil) após ofensas ao árbitro da partida entre Internazionale e Udinese, que terminou em 0 a 0.

O treinador foi expulso após o jogo, quando proferiu “palavras desrespeitosas” ao árbitro Fabio Maresca. No túnel, Conte teria usado “termos ofensivos e ameaçadores”, segundo o relato do juiz.

A suspensão vale para as partidas contra Benevento e Fiorentina, próximos confrontos da Inter de Milão, que é a segunda colocada do Campeonato Italiano, com 41 pontos.