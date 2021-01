Contratação de Mauro Cezar é dada como certa nos bastidores do Grupo Globo, diz jornalista

A contratação de Mauro Cezar Pereira é dada como certa nos bastidores do Grupo Globo, segundo o jornalista Flávio Ricco. O comentarista anunciou sua saída da ESPN no último sábado após 16 anos na emissora. De acordo com o colunista, o nome de Mauro começou a circular nos corredores da Globo logo após o jornalista se despedir do Grupo Disney.

– No mesmo dia (que anunciou sua saída da ESPN), o nome do profissional circulou nos bastidores do Grupo Globo. Já estão dando sua contratação como certa, começando pelo SporTV – afirmou Flávio em sua coluna no “Portal R7”.

Mauro Cezar Pereira deixou a ESPN por não concordar com a cláusula de exclusividade pedida pela Disney, após a fusão da ESPN e Fox Sports. Mauro afirmou que a empresa “não é mais o mesmo lugar”. Depois da nota de despedida do comentarista, a ESPN enviou um comunicado ao LANCE!.

– Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes – diz o comunicado.