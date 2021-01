Contratado do SBT, ator de Poliana Moça torce pela volta de elenco dispensado · .

O ano de 2020 foi complicado para o elenco de As Aventuras de Poliana, no SBT. Em setembro, os atores da novelinha foram dispensados da emissora e se viram diante da explicação de que Poliana Moça, a sequência da trama, tinha sido adiada para 2021. Igor Jansen, intérprete de João, revela que as demissões em massa não afetaram todos. Ele, por exemplo, segue contratado e torce para que seus colegas sejam readmitidos quando as gravações recomeçarem.

“O mundo corporativo tem necessidades que eu ainda não tenho domínio para falar sobre. Mas tenho certeza que conseguiremos voltar, se não todos, uma grande maioria voltará para matar a saudade. Eu continuo contratado e esperando para gravar a segunda fase da novela. Ninguém sabe ainda como será o primeiro semestre de 2021, vamos ver o que será desta vacina”, especula ele ao ..

Segundo Jansen, o momento turbulento da quarentena e o período inativo até o adiamento oficial da produção serviram como um aprendizado. “Em março, a gente já estava gravando as primeiras cenas da nova fase, quando recebemos a notícia da suspensão das atividades”, rememora.

“Precisamos exercitar nossa resiliência e resignação. Precisamos entender que as coisas são como são e que devemos estar preparados para superar tudo. [A pandemia] Me ensinou também que Deus sabe de tudo e que nossa fé precisa estar alinhada incondicionalmente com isso”, analisa.

Na trama de Iris Abravanel, Poliana (Sophia Valverde) é adepta do Jogo do Contente, que na verdade é manter uma visão positiva diante de qualquer desafio, conflito ou problema. O adolescente de 16 anos confessa que foi preciso levar isso para a vida real durante a quarentena.

Igor Jansen em cena como João em Poliana Moça, do SBT; trama infantojuvenil foi adiada para 2021

“Jogando o Jogo do Contente da Poliana, mantive o pensamento positivo o tempo todo. E tenho certeza que logo estaremos juntos gravando a nova fase da novela. Junto com meus amados colegas de trabalho da primeira temporada”, deseja ele.

Diante de indefinições, o ator e o elenco tiveram um momento a celebrar em novembro, quando As Aventuras de Poliana entrou para o catálogo da Netflix. Não somente ficou disponível para fãs como rapidamente entrou no top da plataforma.

“Maratonar os primeiros capítulos foi muito massa! Além de tudo, tem uma galera mais nova que não assistiu à novela no SBT por um motivo ou por outro, mas que agora está amando também nossa aventura”, comemora.

Primeira música lançada na quarentena

Com a interrupção das gravações de Poliana Moça, Jansen ganhou tempo para se dedicar a outros projetos que estavam parados. Ficou mais ativo em seu canal no YouTube, finalizou o primeiro livro –a ser lançado após a pandemia–, e, o principal, lançou Jeito Simples, sua primeira música autoral com videoclipe.

“Eu estava só à espera de tempo para gravar. Aprimorei meu canto e melhorei minha habilidade de tocar violão. O João cantava muitas músicas na novela. Fui naturalmente me aproximando desse universo de estúdios e instrumentos. Durante a pandemia, meus pais não queriam me ver de bobeira. Então, contratamos fonoaudióloga, professor de instrumentos e de inglês”, conta.

“Na nossa maneira de pensar, o artista hoje precisa ter várias virtudes. A ideia central da minha carreira musical é ter uma playlist própria para meus pockets shows e para as minhas apresentações para meus fãs. Quem sabe alguma [música] entra na próxima fase da trama? (risos) Queremos mesmo é estar com a voz preparada e a minha musicalidade em dia para o que aparecer”, argumenta.

Jeito Simples teve seu lançamento em agosto. Com a carreira musical iniciada, ele se prepara para voltar ao cinema. Em 2016, ele foi um dos destaques do filme O Shaolin do Sertão (2016), dirigido por Halder Gomes. “O ano de 2021 promete muito na arte do cinema. Aprovamos alguns roteiros e, com a graça de Deus, os produtores conseguirão verba para rodá-los”, torce.

Outra promessa para o novo ano é seu livro –ainda sem título definido. Na obra, o jovem contará sua trajetória de sucesso como ator e como deixou sua terra natal, Fortaleza, para a vida de artista em São Paulo. A pandemia, infelizmente, fez ele mudar os planos iniciais para colocar o produto à venda.

“Ele está prontinho. Mas só quero lançá-lo quando eu puder viajar para as principais capitais e fazer as tardes de autógrafos. Quero encontrar meu povo bonito pessoalmente”, explica.

Por causa disso, Igor confessa que espera ansiosamente pela vacina contra a Covid-19. Por isso e, claro, por um mundo melhor. “Quero a mesma coisa que todos nós, que possamos sobreviver à pandemia. Queremos nossa rotina de volta, nossos amigos, abraços e beijos. Espero também um povo mais consciente, com mais compaixão e amor no coração”, finaliza.

Confira o clipe de Jeito Simples: