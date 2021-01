Contratado por Piqué, ex-auxiliar do Barcelona abre o jogo sobre relação que tinha no vestiário

Eder Sarabia, auxiliar de Quique Setién durante a sua curta e controversa passagem à frente do Barcelona, foi apresentado esta terça-feira (19) como novo treinador do FC Andorra, equipe da Segunda Divisão B da Espanha, que tem como dono um dos donos Gerard Piqué, que foi diretamente ligado à contratação do treinador.

“Ele me ligou. Conversamos e fiquei surpreso com seu envolvimento no projeto. Sua ambição, vontade de crescer, de que possamos contribuir com nosso conhecimento e caminhar juntos para alcançar os sucessos que estão no horizonte é o que me motivou para enfrentar este desafio”, disse o treinador, uma escolha surpreendente tendo em conta a relação difícil que teve com o vestiário nos tempos do Barcelona.

Sobre sua passagem pelo Camp Nou, Sarabia negou ter enfrentado problemas de relacionamento com jogadores do Barcelona.

“Há uma coisa que é evidente, que é uma pessoa como o Gerard (Piqué), que esteve naquele vestiário e está à frente deste projeto, me escolher para dirigir a equipe. Acho que isso encerra alguns rumores que poderiam ser pensados ou que foram mal interpretados”.

“Há sempre momentos de tensão e não vamos negar que se discute num vestiário. Em Vigo aconteceu o que aconteceu, mas são coisas que não vão a lugar nenhum e que se entendem perfeitamente como parte do nosso trabalho, não tem problema”, disse Sarabia, garantindo que prefere relembrar a boa experiência no clube.

“Aprendi com o tempo a guardar sempre o que foi bom, positivo, focar no que posso controlar. Estou muito feliz, grato por viver o que vivi e poder treinar esses jogadores. Isso ninguém me tira”.

O agora treinador também guarda memória especial sobre Quique Setién. Advertindo que no futuro ‘talvez voltem a trabalhar juntos’, Sarabia ficou especialmente emocionado ao referir-se ao comandante.

“Para mim ele tem sido uma pessoa fundamental. Depois do meu pai ele é a pessoa mais importante que conheci no mundo do futebol. É muito mais que um amigo. Meu pai já me disse que o Quique seria a pessoa mais honrada e honesta que encontraria no futebol, e foi assim que aconteceu”.

“Se estou aqui é graças a ele, porque não poderia ter uma pessoa melhor para trabalhar. Tivemos momentos incríveis, aprendi muito e nosso relacionamento tem sido, e vai ser sempre extraordinário”, afirmou, reconhecendo que o consultou sobre a sua contratação.

“Tenho falado com ele estes dias para comentar sobre esta possibilidade, ele sempre me apoiou, encorajou. Sei que será um dos meus principais críticos porque estará lá nos assistindo, e tentará nos ajudar”.