Contrato de Muralha com o Flamengo chega ao fim, e goleiro renova com o Coritiba

Alex Muralha não tem mais vínculo com o Flamengo. O contrato do goleiro com o Rubro-Negro terminou no dia 31 de dezembro. Ele estava emprestado ao Coritiba. Por sinal, Muralha renovou com Coxa por mais três meses.

Muralha foi contratado pelo Flamengo após se destacar com a camisa do Figueirense. O Rubro-Negro pagou R$ 4 milhões pela negociação. No início da trajetória pelo Fla, em 2016, o goleiro teve bons momentos. Porém, depois caiu de desempenho e viu a torcida pegar no pé.

O goleiro assumiu a titularidade do Flamengo em 2016 e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite. O fio virou em 2017. Muralha passou a falhar e virou alvo da torcida, sendo questionado.

Na final da Copa do Brasil de 2017, Muralha pulou para o mesmo canto em todas as cobranças de pênalti do Cruzeiro, que levou a melhor e ficou com título. Também em 2017, contra o Santos, pelo Brasileiro, ele tentou driblar Ricardo Oliveira, perdeu a bola e sofreu o gol. A torcida rubro-negra não perdoou.

Sem clima e sem confiança, Muralha passou a ser emprestado pelo Flamengo. Em 2018, foi para o Albirex Niigata, do Japão. O Coritiba foi o destino de 2019. Ele conseguiu se destacar na campanha na Série B e renovou por mais um ano.

Agora, aos 31 anos, Muralha se despede de fato do Flamengo e prossegue a carreira no Coritiba.