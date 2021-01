Contratos para a próxima temporada preocupam nova diretoria do Botafogo

Mesmo em situação perigosa de rebaixamento no atual Campeonato Brasileiro, o Botafogo começou o planejamento para a próxima temporada. Os alvinegros podem ter muito problemas se a Segundona se tornar realidade.

A principal preocupação do clube é o fim dos contratos de alguns jogadores que recebem salários altos, válidos até o fim de 2021. O volante Cícero e o atacante Kalou estão entre os casos.

Cícero poderia sair no fim do Campeonato Brasileiro, mas a negociação que resultou na redução de seu salário fez com que o jogador ampliasse seu vínculo. Com isso, o volante deve permanecer no Botafogo mesmo em caso de rebaixamento. Cícero chegou a ser afastado duas vezes na temporada antes de aceitar reduzir seu salário.

Já Kalou tem contrato até o fim de 2021, mas o Botafogo não incluiu a cláusula de rescisão após a atual edição do Campeonato Brasileiro. O marfinense tem salário considerado alto, principalmente se o clube cair para a Série B.

A nova diretoria alvinegra já adiantou que deve conversar com alguns jogadores para encontrar uma solução amigável após o Brasileiro.