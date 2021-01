Control Ultimate Edition para PS5 e Xbox X/S tem melhorias detalhadas

Faltam poucos dias para o lançamento da versão de Control para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e por conta disso a página do jogo foi atualizada com alguns detalhes que os jogadores vão encontrar nessa versão.

De acordo com o que foi divulgado, Control Ultimate Edition vai contar com dois modos nas novas plataformas: Graphics Mode e Performance Mode. Enquanto o primeiro permite habilitar ray tracing e roda a 30 frames por segundo, com possibilidade de 1440p e upscale para 4K, o outro oferece as mesmas opções – com diferença da taxa de frames, que sobe para 60 na opção Performance.

Vale mencionar que o Xbox Series S vai contar apenas com a opção de rodar no Performance Mode com limite de 900p em upscale e 1080p.

Control Ultimate Edition estará disponível em versão digital a partir de 2 de fevereiro e em cópias físicas começando em 2 de março.