Controle da ansiedade pode estar associado à alimentação

A ansiedade sempre foi um grande problema no país, visto que o Brasil tem o maior índice de pessoas com este transtorno no mundo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) são mais de 19 milhões de brasileiros com essa doença.

O atual cenário da Pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais esta incidência. O medo da infecção pelo vírus, as mudanças na rotina devido ao isolamento, inclusive, outras consequência geradas, que vêm resultando em prejuízos financeiros, acabaram agravando o quadro deste transtorno emocional em todo o país.

Só nos primeiros meses de Pandemia, entre abril e maio, o Ministério da Saúde apontou, por meio de pesquisa, que entre 17 mil brasileiros entrevistados, 86,5% se encaixavam em algum tipo de ansiedade patológica.

Visto esta grave crise de saúde mental, buscar alternativas para amenizar as incidências, pode ser a solução para controlar não só a ansiedade, como também, outros problemas de ordem emocional.

O poder dos alimentos no estado emocional

Remédios, terapias e até práticas esportivas podem ajudar no controle da ansiedade, mas um fator, que por muitas vezes acaba sendo ignorado neste processo de reabilitação ou até de prevenção, é a alimentação.

Já é sabido o poder dos alimentos para a conquista de saúde e uma melhor qualidade de vida, entretanto, muitas pessoas associam esses benefícios apenas ao físico, como por exemplo, a redução do colesterol, controle de diabetes, perda de peso, melhora do sistema imunológico, entre outros.

A questão das vantagens de uma alimentação equilibrada e funcional para a saúde mental, acaba sendo preterida, um grande erro, visto que as propriedade nutricionais de alguns alimentos agem diretamente nos campos cerebrais.

Entre os alimentos, que possuem propriedades significantes para aliviar os sintomas da ansiedade, os ricos em substâncias anti-inflamatórias e serotonina podem garantir um melhor resultado no controle emocional.

Oleaginosas: As oleaginosas, como a castanha do pará, por exemplo, possui alta concentração de selênio. Esta substância ajuda a reduzir processos inflamatórios, já que geralmente pessoas com ansiedade possuem níveis elevados de neuroinflamação.

Camomila: Não é de hoje que a camomila é usada, por meio de infusões, objetivando acalmar os nervos. Além das propriedades anti-inflamatórias, a erva possui os flavonoides, que contribuem para uma ação relaxante.

Ovos: Com alta concentração de vitamina D, que influencia a produção de serotonina, o consumo regular de ovos pode ser um grande aliado no controle de ansiedade. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a regular o humor, o sono, a memória e o comportamento.

Peixe: Peixes ricos em ômega 3 como o salmão, cavala, sardinha e truta devem ser inseridos no cardápio de quem sofre por ansiedade ou quer preveni-la. Isso porque essas proteínas possuem alta concentração de ácido docosaexaenoico (DHA), responsável por regular os neurotransmissores, reduzir a inflamação e promover a qualidade da função cerebral.

Apesar da alimentação contribuir para amenizar os sintomas da ansiedade, é importante sempre seguir as orientações médicas e continuar com o tratamento indicado, assim como a medicação prescrita, desta forma, estes alimentos servirão como complemento alternativo ao tratamento da ansiedade.