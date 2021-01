Copa do Brasil: Renato nega ‘obrigação’ por título e prevê Grêmio x Palmeiras forte: ‘Dois grandes times’

Antes de o sorteio da final da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, havia dito que queria decidir em casa. Tal desejo não foi possível, e a finalíssima fica para o Allianz Parque, na casa do Palmeiras.

Mesmo assim, o treinador elogiou a ausência do “gol fora de casa” e concordou com seu adversário, Abel Ferreira, que o resultado do primeiro jogo é fundamental.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Eu acho que acima de tudo são dois grandes clubes. Eu gostaria de decidir em casa, mas isso não foi possível. Mas acho importante que não tem o gol qualificado. E como o Abel falou, tudo depende muito do primeiro jogo. Mas a equipe do Grêmio não muda o modo de jogar e fica muito difícil mudar numa decisão. Pode ter certeza que vão ser 180 minutos de muito futebol porque são dois grandes times”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Outro assunto abordado foi em relação à obrigação ou não de um título por parte do Tricolor. Desde o começo do trabalho de Renato, o grupo tem sido vitorioso, em especial com as conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017.

Entretanto, desde então, o time não conseguiu mais vencer grandes competições, apesar de ter chegado sempre longe. Para Portaluppi, isso é o que importa. Estar sempre na disputa.

“Não é dívida, não. Vinha conversando com o presidente. Nos últimos quatro, cinco anos, o Grêmio tem conquistado e quando não conquista ele chega. Nós não vamos ganhar todas as competições que vamos disputar. A gente briga para ganhar, mas nem sempre dá”.

“O importante é o trabalho que tem sido feito. O Grêmio tem ganhado e tem chegado. Não é que conquista num ano e depois fica longe. O Grêmio chega o tempo todo. Como o Palmeiras também chegou esse ano. A gente trabalha para ganhar, mas dívida ou obrigação? Isso não”.