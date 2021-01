Copertino fala sobre o retorno ao Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo aceitou voltar ao Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro. O objetivo do comandante é livrar os cruzmaltinos da zona de rebaixamento.

Com Luxa, também retornou o auxiliar Maurício Copertino. O profissional falou sobre o desafio de voltar a São Januário e falou sobre os primeiros dias de trabalho.

“Na realidade a gente está pegando uma semana cheia, mas temos que ter muito cuidado com os atletas. A gente ainda não entende muito bem a parte física, tem que ter um cuidado especial, procuramos fazer um mix de cada coisa, trabalhos táticos principalmente do Vanderlei, mas também trabalho de repetição, de finalização. É sempre importante o jogador estar fazendo o movimento de gol, a equipe nesse momento está precisando calibrar um pouquinho, isso tudo de uma maneira bem complexa e na parte defensiva os zagueiros estarem fazendo aquele movimento de cabeceio. Enfim, estamos um grande mix no decorrer dessa semana, para que possamos encarar o Atlético Goianiense e fazermos um bom jogo”, disse.

Copertino fez questão de elogiar a torcida cruzmaltina. Tanto que o auxiliar destacou que Luxemburgo só aceitou voltar por ser o Vasco.

“Aquela nossa passagem aqui no clube, foi muito boa. Tenho um respeito muito grande pela torcida do Vasco, nossa volta foi uma convocação, sem dúvida. A gente sabe que se fosse qualquer outro clube, o Vanderlei poderia não estar indo. Mas o respeito e a gratidão que a gente tem pelo clube foi um fatores primordiais para a nossa volta. A gente estava de férias e ele me chamou dizendo para vir trabalhar, nem perguntei nada, só sabia que era o Vasco e isso já me deixou muito motivado e feliz”, declarou.

A estreia da nova comissão técnica será nesta quinta-feira, contra o Atlético-GO, em Goiânia.