Corinthians acerta renovação com patrocinador por R$ 16 milhões

O Corinthians deve anunciar em breve a renovação da parceria com a Midea.

A Gazeta Esportiva apurou que o clube chegou a um acordo com a empresa que produz eletrodomésticos com foco em climatizadores.

A Midea deve continuar estampando sua logomarca no espaço das costas da camisa do Timão, acima do número, pelas próximas duas temporadas.

O clube deve receber um valor aproximado de R$ 8 milhões por ano, o que lhe garantirá pelo menos R$ 16 milhões até o fim de 2022.

Isso significa a manutenção do valor fechado em janeiro do ano passado, quando Midea e Corinthians firmaram parceria pela primeira vez.

A empresa foi fundada na China em 1968 e chegou ao Brasil 2011.

O contrato ainda não está assinado. Mas, internamente, o clima é de otimismo para que os últimos detalhes sejam resolvidos em pouco tempo.