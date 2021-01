Corinthians anuncia acordo com a Neo Química, e marca será patrocinadora máster do clube até 2025

Nesta segunda-feira, momentos antes da partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o Corinthians anunciou um novo patrocinador máster. Trata-se da Neo Química, mesma empresa que leva o nome na Arena do clube paulista.

A empresa do ramo farmacêutico foi anunciada pelos próximos cinco anos como patrocinadora do Timão. A nova linha Neo Química Vitaminas, que faz parte de uma nova linha lançada pela empresa, estampará seu nome no peito da camisa do time paulista.

“A parceria entre Corinthians e Neo Química é especial. Depois de ter marcado uma reviravolta no marketing do futebol brasileiro em 2010, essa mesma união voltou no ano passado, para dar uma nova dimensão à ideia de naming rights. O torcedor do Corinthians se orgulha de tudo isso, mas a gente sempre soube que faltava um detalhe nessa volta: a camisa. Finalmente esse desejo mútuo se concretiza hoje, com todas as possibilidades de criarmos uma nova reviravolta. A gente saúda a chegada da Neo Química Vitaminas como patrocinador máster do time de futebol masculino, com a certeza de que teremos um Corinthians ainda mais forte e vencedor”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

De acordo com a Gazeta Esportiva, os valores que a Neo Química tratá por temporada ao Corinthians está na casa dos R$ 20 milhões.

Veja abaixo o anúncio feito pelo Corinthians nas redes sociais:

CHEGOU A HORA, FIEL!!! O Fagner e o Cássio apresentam pra você o novo patrocinador master do Timão! E olha quem voltou para o peito orgulhoso de cada corinthiano com muita DISPOSIÇÃO!!! O master agora é NEO QUÍMICA VITAMINAS!#VitaminasNeoQuimica#NovoMaster pic.twitter.com/WGcicMezD7 — Corinthians (@Corinthians) January 25, 2021

Essa não será a primeira vez que a Neo Química estará no uniforme do Corinthians. De março de 2010 a março de 2012, quando a empresa era gerida pelo grupo Hypermarcas, a camisa corintiana estampou a fabricante de remédios, que tinha Ronaldo Fenômeno como grande capitalizador.