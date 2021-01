Corinthians anuncia Neo Química como novo patrocinador máster

A poucos minutos do início do duelo com o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (25), o Corinthians anunciou o novo patrocinador máster da camisa, que será a Neo Química Arena Vitaminas, do mesmo grupo que detém os naming rights da Arena. A marca retorna ao uniforme corintiano, já que em 2010 e 2011 foi parceira do clube com Ronaldo na época do centenário.

Os valores e mais detalhes da negociação ainda não foram revelados, mas serão nesta terça-feira, em entrevista coletiva virtual com o presidente Duílio Monteiro Alves, e com José Colagrossi Neto, responsável pela comunicação e pelo marketing do Timão, O novo acordo com a Neo Química é válido até dezembro de 2025 e já estreia nesta noite contra o Red Bull Bragantino.

Quando a negociação pelos naming rights da Arena ocorreu, já havia o acerto para a Hypera Pharma ocupar o espaço mais nobre do uniforme, que antes estava com o Banco BMG, que foi realocado para a omoplata, ampliando o tempo de patrocínio. Com a parceria, a nova linha Neo Química Vitaminas – um dos principais lançamentos da marca neste ano – estreia como principal destaque no peito da camisa da equipe masculina do time paulista.

– A parceria entre Corinthians e Neo Química é especial. Depois de ter marcado uma reviravolta no marketing do futebol brasileiro em 2010, essa mesma união voltou no ano passado, para dar uma nova dimensão à ideia de naming rights. O torcedor do Corinthians se orgulha de tudo isso, mas a gente sempre soube que faltava um detalhe nessa volta: a camisa. Finalmente esse desejo mútuo se concretiza hoje, com todas as possibilidades de criarmos uma nova reviravolta. A gente saúda a chegada da Neo Química Vitaminas como patrocinador máster do time de futebol masculino, com a certeza de que teremos um Corinthians ainda mais forte e vencedor – disse Duilio Monteiro Alves, presidente do clube.

Na coletiva desta terça-feira, é provável que o Timão anuncie mais alguns patrocínios ou reajustes com outros que já estão com parceria em vigência, totalizando os R$ 30 milhões de dinheiro “novo” que o clube busca para este ano, segundo o próprio Duilio e Colagrossi já declararam publicamente.