Corinthians anuncia retorno de campeão da Libertadores para ser coordenador da base

Alex está de volta ao Corinthians, desta vez para uma missão fora das quatro linhas. O ex-meia será o novo coordenador da base alvinegra.

O anúncio foi feito pelo próprio perfil oficial do clube paulista na manhã desta quinta-feira. Alex está com 38 anos e está longe dos gramados desde a temporada 2019, quando anunciou a aposentadoria.

Campeão do Brasileirão em 2011 e da Libertadores 2012 pelo Corinthians, o jogador foi titular e tinha peça fudamental na equipe formada pelo treinador Tite.

Na nova função, Alex fará o processo de integração de jovens da base ao time profissional, cuidando de perto também da equipe sub-23 do Corinthians.

“É com muito orgulho que aceitei o convite do Duílio para fazer parte da sua gestão. Estarei na coordenação da base e sub-23 para integrarmos cada vez mais essas categorias com o profissional”, disse Alex.

Assim que encerrou a carreira, ele decidiu estudar. Alex tem a licença B da CBF e pode exercer a função de treinador nas categorias de base.