Corinthians anuncia saída de Coelho do sub-20, e treinador deixa clube de maneira definitiva

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que Dyego Coelho não é mais treinador da categoria sub-20 do clube.

O profissional não será realocado para outro cargo, e deixa o Timão após anos de serviços prestados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com a equipe paulista, a decisão “foi tomada em comum acordo” entre as partes.

“Detentor de uma Licença A da CBF Academy e aluno mais novo da classe que atualmente busca a Licença PRO, Coelho continuará seus estudos na promissora carreira de técnico”, escreveu o Corinthians.

“O clube agradece ao profissional os serviços prestados nestes mais de 10 anos e lhe deseja sorte e sucesso em seus projetos futuros”, completou.

Coelho dirigiu a equipe sub-20 em 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas, com um elogiável aproveitamento de 65%. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Paulistão da categoria.

Em duas oportunidades, o ele comandou a equipe principal do Timão.

Foram 15 jogos à frente do time profissional masculino, resultando em uma classificação à Libertadores, ao fim da temporada de 2019.

Dyego Coelho durante jogo entre Corinthians e São Paulo, pelo Brasileiro sub-20 Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

LEIA A NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS

Nesta terça-feira (26), Dyego Coelho deixa o cargo de técnico da equipe sub-20 do Corinthians. A decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e o profissional.

Coelho dirigiu a equipe sub-20 em 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas, com um elogiável aproveitamento de 65%. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Paulistão da categoria.

Em duas oportunidades, o paulistano de 37 anos comandou a equipe principal do Corinthians. Foram 15 jogos à frente do time profissional masculino, resultando em uma classificação à Libertadores da América, ao fim da temporada de 2019.

Cria do Terrão, o ex-lateral direito jogou 112 jogos pelo Timão, com 45 vitórias, 26 empates, 41 derrotas e o título Brasileiro no currículo. Ele anotou 15 gols – alguns decisivos na campanha do título nacional de 2005.

Detentor de uma Licença A da CBF Academy e aluno mais novo da classe que atualmente busca a Licença PRO, Coelho continuará seus estudos na promissora carreira de técnico.

O clube agradece ao profissional os serviços prestados nestes mais de 10 anos e lhe deseja sorte e sucesso em seus projetos futuros.

Atenciosamente,

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA