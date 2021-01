Corinthians convida ex-jogador Alex para comandar a base do clube

A dança das cadeiras na nova diretoria do Corinthians ainda está longe de terminar. Desta vez, porém, uma definição para o departamento da base está prestes a ser anunciada. O favorito para assumir a função neste momento é o ex-jogador Alex, que teve passagem pelo clube entre 2011 e 2012. Ele surge como nome para o lugar de Nadir de Campos Júnior, que era o escolhido por Duílio Monteiro Alves, mas foi descartado após divergências internas.

Essa informação sobre o convite para assumir a base corintiana foi dada primeiramente pelo diretor de futebol Roberto de Andrade, no programa “Encontro de Craques”, do Bandsports. Ao lado dele estava Alessandro, gerente de futebol. Segundo o ex-presidente, Alex já foi convidado, mas ainda não deu resposta por querer primeiro com a família, pois terá de mudar para São Paulo.

– (Convidamos) o Alex, que foi nosso meia na Libertadores, mas veja bem, nós estamos tirando jogador de casa que estava dormindo até meio-dia, igual o Alessandro estava (risos), e convidando se ele quer vir trabalhar. Então não existe resposta positiva ainda, porque o cara tem que levantar cedo, trabalhar o dia inteiro… A gente está aguardando o OK dessas pessoas que nós conversamos, se querem iniciar um trabalho, porque são gente séria, são gente de caráter, é isso que a gente procura – declarou Roberto, antes de completar.

– O Alex é um dos que nós conversamos, ele ainda iria conversar com a família, porque não mora em São Paulo, teria que mudar para cá, teria que mudar a vida dele, igual o Alessandro está fazendo… Enfim, para vocês verem que nós estamos imbuídos de fazer o melhor para o Corinthians nessas categorias.

Segundo apurou o LANCE!, apesar de o clube já ter colocado em pauta e conversado com outros nomes, o favorito para comandar a base, que também englobará o sub-23, é mesmo Alex, já que se trata de um profissional com vivência no futebol e com histórico no Timão, o que atende aos anseios das diversas correntes que apoiam Duílio Monteiro Alves. O ex-jogador, em entrevista para a Gazeta Esportiva, confirmou o convite corintiano.

– A gente teve uma amizade desde sempre. E a gente fica feliz pra caramba, né?! O normal no futebol é o jogador ser esquecido. Só de simplesmente lembrarem de mim por um bem querer é muito gostoso, porque tem muitos atletas com história no clube também. estou pensando ainda, mas vamos decidir em breve – disse Alex para a Gazeta Esportiva.

Há alguns dias, Duílio havia escolhido Nadir de Campos Júnior para o cargo em questão. O promotor, que foi eleito conselheiro no último pleito, era uma indicação de um dos grupos políticos que apoiam o presidente, mas por conta de a informação ter vazado a partir do próprio Nadir, e ter havido outros problemas que desagradaram a cúpula alvinegra, essa escolha foi descartada.

Alex, que deve ser oficializado nos próximos dias se, de fato, aceitar o convite, chegou ao Corinthians em maio de 2011, ano em que foi campeão brasileiro. Em 2012, conquistou a Copa Libertadores e em seguida foi negociado com o futebol do Catar, ou seja, não participou do título do Mundial de Clubes no fim daquela temporada. Se voltar ao clube, o ex-meia reencontrará Cássio, Fábio Santos e Alessandro (hoje dirigente), companheiros daquela época vitoriosa.