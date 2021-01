Corinthians decide reintegrar dez jogadores do elenco após ‘falsos positivos’ para COVID-19

Depois do susto na última quarta-feira (27), com testes positivos para covid-19 em dez jogadores do elenco, o Corinthians recebeu a contraprova dos exames e todos os atletas testaram negativo. Com isso, o clube decidiu reintegrá-los ao elenco na sexta (29).

De acordo com o clube, haviam testado positivo para o novo coronavírus Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó.

Os dez jogadores foram imediatamente afastados do restante do elenco e se tornaram desfalques confirmados para o confronto contra o Bahia, nesta quinta (28), na Arena Fonte Nova, duelo atrasado da 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube revelou que a surpresa pelo número de casos positivos fez com que ocorresse a motivação por um novo teste, em contraprova com o original, feito em imediato em todos os atletas.

Em nota oficial ao clube, a empresa que realiza os exames no clube afirmou que “a avaliação das amostras do dia anterior demonstrou tratar-se de resultados falso positivos, que podem ser relacionados a variação de carga viral nas amostras ou inerentes ao processo de exames de biologia molecular”.

A integração dos atletas para o duelo contra o Bahia chegou a ser estudada, mas a inviabilidade por conta da logística de viagem fez com que a decisão fosse modificada e eles só retornarão na sexta, já se preparando para o duelo contra o Ceará.