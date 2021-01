Corinthians define diretor para as categorias de base e Sub-23

Nadir de Campos Júnior será o diretor das categorias de base e responsável pelo Sub-23 do Corinthians no próximo triênio.

O convite já foi feito pelo grupo do presidente Duílio Monteiro Alves, e aceito por Nadir.

Na última eleição do clube, ele garantiu seu primeiro mandado como conselheiro, pela chapa 33, uma das mais próximas a Duílio.

Na gestão de Roberto de Andrade, entre 2015 e 2017, Nadir foi diretor de relações institucionais.

“A gente tinha apresentado um projeto, mostrando que mais de 90% dos jovens que estão no futebol acabam não conseguindo resultado no futebol. Entendemos que eles precisam ter uma alternativa de estudo. Queremos implantar isso no clube, ajudar esses garotos, e não pensar só no futebol”, comentou Nadir, em contato por telefone com a Gazeta Esportiva.

Currículo

Nadir é natural de Marília, tem 56 anos, é procurador de justiça criminal do Estado de São Paulo, membro da comunidade negra e coordenador do curso de direito na Universidade Zumbi dos Palmares.

Covid-19

O novo dirigente do clube só deve assumir o posto no início da próxima semana. Ele está internado em um hospital, se recuperando da covid-19, depois de passar quatro dias na UTI, com auxílio de um respirador.

Sucessão

Na gestão de Andrés Sanchez, a base corintiana foi comandada por Carlos Nujud, conhecido como Nei no Parque São Jorge, e o Sub-23 era coordenador por Jacinto Antônio Ribeiro, o Jaça.

Agora, tudo será centralizado em Nadir Campos Júnior, que contará com a retaguarda de pessoas do seu grupo, como o próprio Jaça e Gilberto Oliveira Lopes, o Giba, antes cotado para assumir a categoria Sub-23.