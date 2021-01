Corinthians empresta Sornoza ao Tijuana, do México

O Corinthians concluiu na noite desta terça-feira o empréstimo de Sornoza ao Tijuana, do México.

A Gazeta Esportiva apurou que o clube mexicano ficará com o jogador até o fim da temporada 2021 e arcará com 100% do salário.

Após esse período, caso queira comprar o atleta, o Tijuana terá de desembolsar 5 milhões de dólares, cerca de R$ 23 milhões na cotação desta terça.

O Corinthians ainda não se manifestou oficialmente.



Sornoza revelou o desfecho pelo Instagram (Foto: Reprodução)

O negócio foi fechado nos mesmos moldes do acordo que manteve Sornoza na LUD, do Equador, durante a temporada 2020.

O Corinthians contratou Sornoza em janeiro de 2019. O vínculo entre Timão e o meia tem validade até dezembro de 2022.

No Instagram, Sornoza fez um post para comemorar a definição de seu futuro.

“Obrigado, meu Deus, por tudo. Partiu México”, escreveu o atleta, usando a bandeira do país onde jogará a partir de agora e uma foto com seus empresários e ao lado de dirigentes do Tijuana.