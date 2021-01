Corinthians encaminha renovação com mais um patrocinador em acordo que pode chegar a R$ 5 milhões

O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a renovação da parceria com o Guaraná Poty. A Gazeta Esportiva apurou que o acordo deve ser estendido nos mesmos moldes do primeiro vínculo, ou seja, por duas temporadas e por um valor que vai ficar entre R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões por ano.

O Guaraná Poty ocupa as barras de trás dos calções dos jogadores e também aparece com produtos nas mesas de entrevistas coletivas, no backdroop do clube, em placas estáticas no CT Joaquim Grava, além de anúncios em posts nos perfis oficiais do clube nas redes sociais.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Guaraná Poty começou a patrocinar o Corinthians em janeiro de 2019. O vínculo terminou em dezembro de 2020 e agora será renovado.

Nesta terça-feira, a Gazeta revelou que o Corinthians também está muito perto de anunciar a renovação com a Midea, empresa chinesa de eletrodomésticos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Neste caso, o contrato deve valer por dois anos, mas sob um valor de R$ 8 milhões por temporada. A Midea ocupa as costas da camisa do time, acima dos números.

A cúpula alvinegra também deve comunicar, em breve, qual o desfecho das negociações que envolvem BMG e Neo Química.