Corinthians faz treino técnico para primeiro desafio de 2021

O Corinthians treinou na manhã deste domingo, dando sequência à preparação para o duelo com o Fluminense, que ocorre na quarta-feira, na Neo Química Arena. Este será o primeiro compromisso do Alvinegro no ano de 2021.

As atividades comandadas por Vagner Mancini tiveram foco na parte técnica. O elenco foi dividido em quatro times, que realizaram trabalhos em campo reduzido.

A preparação do Timão para o jogo com o Tricolor Carioca segue na segunda-feira, com o treinamento marcado para o período da tarde.

A partida com o Fluminense é importante para o Corinthians se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Os cariocas estão no sétimo lugar do Brasileirão com 43 pontos, quatro a mais que os paulistas, que ocupam a nona posição.