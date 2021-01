Corinthians fecha negócio, e Tijuana anuncia Sornoza

O Tijuana anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação de Junior Sonrnoza.

O equatoriano jogará pelo time mexicano até o fim deste ano, por empréstimo, com passe fixado em 5 milhões de dólares, equivalente a R$ 27 milhões, conforme apuração da Gazeta Esportiva.

Na última quarta-feira, o atleta chegou a postar uma foto dando o negócio como certo, mas ainda haviam algumas pendências. A negociação só foi concretizada, com todos os papéis assinados, agora.

O Tijuana usou o Twitter para anunciar Sornoza

Em janeiro de 2019, o Corinthians comprou 100% dos direitos econômicos do atleta por aproximadamente R$ 12 milhões.

A diretoria alvinegra ainda tem esperança de que vai lucrar com o atleta. O vínculo entre o jogador de 26 anos e o Timão tem validade até dezembro de 2022.

Portanto, apenas a partir de julho de 2022 é que Sornoza poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para sair, de graça, em janeiro de 2023.

Com a camisa do Corinthians, Sornoza participou de 50 partidas, distribuiu 11 assistências e marcou apenas um gol. Seu ponto alto foi o lançamento dado para Vagner Love marcar o gol que garantiu o título do Campeonato Paulista de 2019, em cima do São Paulo, dentro da Neo Química Arena.

Em 2020, Sornoza foi liberado e atuou, também por empréstimo, pla LDU, do Equador.